En Tulum, México, y con la mejor de las compañías: Así celebro Nayer su cumpleaños

Nayer estuvo de cumpleaños este 2 de agosto y los festejos fueron por todo lo alto en un sitio espectacular y en la mejor de las compañías.

Hasta Tulum, México, se fue la cantante cubana a celebrar esta nueva vuelta al Sol en compañía de su esposo Víctor Víctor Mesa.

“¡Woohoo! ¡Happy birthday to meeeee!”, escribió en Instagram junto a varias fotos y videos de la celebración en un restaurante en ese destino paradisíaco.

No podía faltar en su cumpleaños un look atrevido, y Nayer escogió un conjunto de top y falda en color malva muy sensual que no dejaba mucho a la imaginación, y con él posó para las cámaras.

Entre las imágenes, compartió el momento en el que la sorprendieron con una cortesía del lugar y cantándole el Feliz Cumpleaños.

En sus stories en esa red social, su pareja Víctor Víctor Mesa le dedicó una romántica felicitación con una foto de ambos disfrutando en las aguas del Cenote Casa Tortuga en Tulum.

Captura Instagram / Víctor Víctor Mesa

En este cumpleaños Nayer tiene mucho que celebrar, pues hace solo unos días la pareja se compró una nueva casa en Miami.