Niños agreden a un joven porque les quitó un papelillo con "el químico" en La Habana

Un joven cubano relató en redes sociales una amarga experiencia que vivió tras ver cómo tres menores de edad se disponían a drogarse con el estupefaciente conocido popularmente en la isla como “el químico”, algo que asegura que él consiguió impedir a pesar de ser agredido por los niños a los que arrebató la droga.

El protagonista del incidente -que en Facebook responde al nombre “Galletica Zokata de la Bodega”- cuenta que él venía subiendo por el Obelisco, en el habanero municipio de Marianao, cuando se paró a tomarse un café en un establecimiento, momento en que fue testigo de cómo los menores pidieron tres cigarros.

Dice que uno de ellos, al que le quitó el papelillo y que no superaba los 10 años, ya venía con síntomas evidentes de estar drogado.

Al ver la preocupante escena, se dirigió al mayor -un adolescente de unos 16 ó 17 años y le recriminó- pero el aludido solo lo miró con mala cara, lo que llevó al joven a arrebatarle de la mano al niño la droga.

“¿Cómo pin… voy a permitir delante de mí que un muchachito que perfectamente puede ser hijo de alguno de mis amigos haga algo así? Entre los tres me echaron par de bofetones y me forcejearon la cartera”, describió.

Cuenta que el adolescente le sacó una navaja y que solo alcanzó a rozarlo en la mano y en el abdomen, pues perdió el agarre del arma blanca.

“Por suerte ni abrí el puño ni me pudieron quitar nada. Los tres salieron corriendo cuando vieron pasar a otras personas que parece que confundieron con la policía”, añadió el protagonista de la lamentable escena.

En el segmento final de su estremecedor relató, el denunciante indicó que, aunque la Revolución Cubana en 1959 prometió una vida digna y la eliminación de todo tipo de "males sociales", la implementación de la ideología comunista ha derivado en un sistema social fallido que no ha cumplido con sus promesas.

A continuación enumeró los “logros” de las últimas seis décadas en Cuba, entre los que citó la elevada corrupción, inflación, prostitución infantil y un emergente tráfico de drogas, todo ello a la sombra de un decadente sistema de salud pública.

"Entonces, amigos. ¿Qué hemos logrado? Pues nada. Esto va para todas las madres, padres y mis queridos amigos: No dejen de la mano a sus niños. La droga está en cada esquina y es evidentemente un negocio de alguien allá arriba. No se va a detener, la policía no hace nada, solo eliminar competencia innecesaria", concluyó "Galletica Zokata de la Bodega", quien acompañó su relató de sendas fotos de las heridas leves que recibió.

Captura de Facebook/Galletika Zocata de la Bodega

Consumo de drogas al alza en Cuba

En los últimos meses numerosos videos publicado en redes sociales dejan entrever la magnitud del fenómeno, al mostrar imágenes de jóvenes totalmente descontrolados por el abuso de las drogas.

En abril el Gobierno cubano reconoció el aumento del consumo de drogas en el país y en particular los daños provocados por el "químico", un cannabinoide sintético que se vende a bajos precios en la isla y que se ha convertido en la droga de moda, que afecta a personas cada vez más jóvenes.

El doctor Alejandro García, especialista en psiquiatría y salud mental comunitaria, explicó en declaraciones a la prensa oficialista sobre una preocupante tendencia a la disminución de la edad de inicio en el consumo de drogas, que ahora se sitúa entre los 13 y 14 años, y un aumento entre las mujeres, muchas de ellas embarazadas.

La situación se agrava por el fenómeno del policonsumo, es decir, la mezcla de distintas sustancias, lo que complejiza los casos clínicos.

García también destacó la baja percepción del peligro en las familias cubanas y llamó a estar atentos a los síntomas de intoxicación que suelen manifestarse como resultado del consumo de drogas en los adolescentes.

La fuente oficialista aseguró que en un 99% el consumo es fuera de las escuelas, y por eso las autoridades han instado a las familias a denunciar y romper con el ciclo de distribución de la droga.

Sin embargo, muchas familias cubanas no tienen percepción de riesgo del fenómeno porque piensan que el fenómeno existe pero que no les va a tocar.

Reconoció, además, que a los cuerpos de guardia de los hospitales llegan pacientes intoxicados y son difíciles de atender porque consumen desconociendo los componentes del producto.