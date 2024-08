Kamala Harris elige al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su vicepresidente

La vicepresidenta Kamala Harris ha anunciado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para las próximas elecciones presidenciales, en un esfuerzo por fortalecer la candidatura demócrata en los estados del Medio Oeste.

"Me enorgullece anunciar que le he pedido a Tim Walz que sea mi compañero de fórmula. Como gobernador, entrenador, profesor y veterano, ha trabajado para familias trabajadoras como la suya. Es fantástico tenerlo en el equipo", dijo Harris en su página de X.

La candidata demócrata a las elecciones de noviembre se debatía entre tres fuertes prospectos pero ha sido confirmado que presentará oficialmente a Walz en un mitin que se llevará a cabo esta noche en Filadelfia.

Walz, un prestigioso político estadounidense, escribió en la misma red social que "Es un honor para mí unirme Kamala Harris en esta campaña. Estoy adentro. La vicepresidenta Harris nos muestra la política de lo que es posible".

Antes de su carrera política, Walz fue maestro de estudios sociales, entrenador de fútbol y miembro de un sindicato.

También sirvió durante 24 años en la Guardia Nacional del Ejército, ascendiendo al rango de sargento mayor, uno de los grados más altos en el servicio militar.

Por su parte Barack y Michelle Obama han respaldado la elección de Harris, calificando a Walz como un "compañero ideal".

En un comunicado, los Obama elogiaron las prioridades progresistas que Walz ha implementado como gobernador de Minnesota, incluyendo licencia familiar remunerada, derechos al aborto y medidas de seguridad en el uso de armas.

"La firma de Tim es su capacidad para hablar como una persona común y tratar a todos con decencia y respeto", añadieron.

El presidente Joe Biden ha calificado la dupla Harris-Walz como una "voz poderosa para los trabajadores y la clase media". Biden, quien ha conocido a Walz durante casi dos décadas, alabó su experiencia como maestro, entrenador y soldado de la Guardia Nacional.

"Cada generación de estadounidenses enfrenta un momento en el que se les pide defender la democracia estadounidense. Ese momento es ahora", afirmó Biden.

Emilie Simons, Secretaria Adjunta de Prensa de la Casa Blanca, confirmó que Biden y Harris conversaron por teléfono esta mañana antes del anuncio oficial y que Biden también felicitó a Walz personalmente.

Poco después de que se hiciera pública la elección de Walz, el contrincante de Harris en las elecciones, Donald Trump, criticó y calificó a Walz como el "peor vicepresidente de la historia". Trump acusó al gobernador de Minnesota de "quemar billones de dólares" y de abrir las fronteras de EE.UU. a criminales.

El compañero de fórmula de Trump, el republicano J.D. Vance, intentó contactar a Walz por teléfono, pero no tuvo éxito. No está claro si habrá un debate entre Vance y Walz. Trump ha anunciado que debatirá con Harris el 4 de septiembre en Fox News, aunque la vicepresidenta aún no ha confirmado el tiempo ni la cadena.