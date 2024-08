¿Cuántas tarjetas debo tener?: Cubana en USA responde desde su experiencia

En respuesta a la pregunta de una usuaria en la red, la tiktoker cubana @yanetatlanta, compartió su opinión sobre el número ideal de tarjetas de crédito que considera recomendable tener.

En su vídeo, la joven estableció primero una distinción entre cómo deben operar los principiantes en el mundo del crédito y aquellos con más experiencia. Para los recién iniciados, no dudó en recomendar comenzar con una sola tarjeta de crédito, pues, aunque pueden ser herramientas muy útiles, también pueden llevar a problemas financieros si no se manejan adecuadamente.

"Las tarjetas de crédito son una herramienta que te pueden hacer la vida más fácil y ayudar muchísimo en este país, pero también pueden llevarte a la quiebra si no se manejan correctamente", añadió.

Para las personas que ya tienen experiencia y entienden cómo funciona el crédito, considera que sí pueden manejar varias tarjetas, algo que ella misma hace y sobre lo que abundó en su vídeo que ha recibido numerosas reacciones y comentarios.

"Yo tengo una sola porque no entiendo ni papa"; "La verdad que te felicito. Tu organización es de admirar"; "Yo tengo una solamente, una pregunta, ¿y cuando aplicas no te baja el crédito?"; "Hola. Podrías explicar cómo se usa y se paga una tarjeta asegurada, para que te suba el crédito? Recomiendas pagar varias veces antes del corte?"; "Enséñanos por favor a pagar así como tú, que no le pagas intereses a los bancos. Gracias"; "A la hora de pagar las tarjetas, ¿pones notificaciones en su calendario para que no se te olvide o ellas te notifican?", le dijeron algunos.

"No es bueno cancelar una tarjeta, te baja el crédito"; "El banco no solo gana cuando tú pagas intereses, ellos ganan comisiones cuando tú usas las tarjetas igual que tú"; "Cancelar una tarjeta nueva no afecta el crédito. Solo afecta si cancelas una tarjeta vieja"; "Todo lo que dijiste está muy bien excepto lo de cancelar la tarjeta, hacer eso no es bueno para el puntaje de crédito"; "Yo tengo una sola y no quiero más, eso tienta a endeudarse"; "Prefiero no tener tarjetas, nosotros los seres humanos somos emocionales y nos gana el deseo de compra"; "Usted no sabe ni lo que está diciendo", le dijeron otros.