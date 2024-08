Cubana sobre la delincuencia de sus paisanos en USA: "Me da tristeza que piensen que todos seamos iguales"

Para muchos cubanos, Estados Unidos es el país de las oportunidades, un lugar para salir adelante en todos los aspectos de la vida, sin embargo, no pocos al pisar suelo estadounidense han caído en la delincuencia teniendo problemas con la ley.

Una joven cubana, que se hace llamar en TikTok @teresacreandoestilofg, reflexionó en esa red social sobre las malas decisiones de algunos coterráneos que terminan afectando la imagen de los cubanos en USA.

“Hoy me levanté con la noticia de otro cubano incumpliendo las leyes de este país y no sé qué está pasando porque venimos aquí a Estados Unidos o a cualquier país que nos acoja porque estamos saliendo de nuestro país porque no hay trabajo, porque no hay economía, porque no hay comida, y uno quiere mejorar y poder ayudar a los nuestros”, comenzó diciendo en su video.

“No llegan aquí con la cabeza de que hay que trabajar, que todo lleva su esfuerzo, que se puede trabajar, se puede estudiar, se puede aprender cómo se vive en sociedades, de cómo este país o el que te acoja tiene leyes y yo creo que uno debe respetar las leyes. Estoy mirando tanta delincuencia de nuestros paisanos que me da tristeza que piensen que todos seamos iguales y que cada vez que uno diga cubano no pueda sentirse orgulloso por lo que hay detrás de tanta chusmería, chabacanería, robo”, añadió.

Con tristeza la joven dijo que “no todos somos iguales”, pero también se siente muy molesta e indignada con que las noticias estén inundadas de casos de cubanos con problemas con la justicia, incluso varios artistas.