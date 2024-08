Consejo a cubanos recién llegados que viven en casa de familiares: "Usted es un problemón"

Luis David Fuentes, 'El Kentubano', ha compartido en su canal de YouTube "el vídeo que deberían ver los recién llegados a Estados Unidos". Se trata de una charla motivacional breve, pero contundente con un solo consejo dirigido a los cubanos que acaban de instalarse en Kentucky (sureste de Estados Unidos) y han sido acogidos en las casas de familiares y amigos. "Búsquense un apartamentico".

Por si no lo tenían claro, el coach les dice que aunque los reciban con un abrazo y diciendo, "Bienvenido a la libertad", en realidad son un problema no, "un problemón" para esas personas que tienen que correr con los gastos de la estancia, con más consumo de luz, agua, gasolina, etc.

Y no sólo eso. Tenerlos en sus casas, también rompe los planes y las rutinas de quienes les acogen, "sus costumbres y sus maneras de hacer las cosas". "A lo mejor el tipo está en calzoncillos y la mujer sin ajustadores y no pueden porque están ustedes". Tampoco pueden planificar una fiesta "porque están ustedes".

La cosa puede ir a peor si encima, el hombre o la mujer que les está echando una mano en Estados Unidos se convierte en el taxista del recién llegado. "Llévame para el abogado, llévame para la consulta". Por eso les aclara que en América "el tiempo es oro molido" y a quien les dedique quince minutos "agradézcanselo de por vida", dijo Fuentes ante un auditorio de algo más de una docena de cubanos recién llegados.

Para que entiendan la importancia que tiene el tiempo en Estados Unidos, les recordó que se paga por horas. Además, les aseguró que le darán la razón dentro de unos años, a menos que se acabe la dictadura y los cubanos no tengan que emigrar.

"Cuando pasen los años y ustedes estén con su casita amueblada y con las vacaciones planificadas y su trabajito, todo ordenado y diciendo, este año nos vamos para Punta Cana y de pronto, por WhatsApp te entra la llamada del socio o del primo de Cuba: 'Oye, vamos pa' allá". Y le llega con la mujer y los tres hijos y no limpia la losa y se pasa el día entero con el celular. Ante esa situación, él está seguro de que a la semana le enseñan la puerta.

No se trata de que el amigo o el familiar que les recibe en Estados Unidos sea una mala persona. "No, usted es un problema". Por eso aconseja "espantar la mula" y buscarse un apartamentico porque ha visto muchas familias disgustadas por este motivo.

"Los que llevan años aquí tienen sus prioridades, tienen sus maneras y ya saben cómo funciona esto. Los que vienen, llegan con las costumbres y el arrastre de Cuba. Y es complicado porque aquí todo el mundo tiene su horario, su manera de ser, su dinero y su planificación y usted se la está rompiendo", dijo.

Más de 50.000 cubanos se han asentado en los últimos dos años en Kentucky, sobre todo en Louisville (15.000) considerada la segunda Miami. Y allí se nota la presencia de los isleños en las costumbres y la cultura, que al fusionarse con la de la tierra de acogida ha dado lugar a los "kentubanos".

Los emigrantes procedentes de Cuba aseguraron en un reportaje de la BBC en 2023 que prefieren Kentucky porque tiene impuestos más bajos, costos de vida asequibles, oportunidades laborales en grandes empresas como Amazon, General Electric y UPS, y la posibilidad de adquirir propiedades a precios accesibles.

En septiembre de 2023 El New York Times afirmaba que los cubanos "representan el grupo de inmigrantes más grande en Louisville, y su número, que continúa aumentando, ha ayudado a compensar la disminución de la población en el condado de 770,000 habitantes, (…), a medida que los jóvenes estadounidenses se trasladan a ciudades más grandes".

Donde es más notable la influencia cubana en Kentucky es en la vida nocturna de la ciudad, con la apertura de restaurantes y clubes que ofrecen auténtica comida cubana y música para satisfacer tanto a la creciente comunidad isleña como a los locales. Además, tienen incluso una revista, El Kentubano, con noticias del lugar de acogida; sobre Cuba; eventos de la comunidad y ofertas de trabajo y vivienda para los recién llegados.

Los primeros cubanos en llegar a Louisville lo hicieron durante el éxodo masivo posterior al Período Especial. Quienes no tenían familia en Miami eran reubicados en estados como Kentucky.