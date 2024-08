Mijaín López tras su quinto oro olímpico: "Quiero seguir ayudando a los jóvenes"

Mijaín López, el luchador grecorromano de 41 años que se convirtió en el único atleta en la historia en ganar cinco medallas de oro en cinco Juegos Olímpicos consecutivos, afirmó que tras su retirada del deporte activo quiere seguir ayudando a los jóvenes que aman esta disciplina.

En una entrevista exclusiva con Marca, el cubano dijo que seguirá de alguna forma en el deporte, y seguirá aportando a los luchadores de la isla, que vive un éxodo masivo de deportistas.

"Quiero seguir ayudando a los jóvenes de este deporte que quieren lograr cosas y ser un maestro donde me necesitan y donde me quieren", expresó tras confirmar que se retira de las competencias.

"Yo dije hace poco que no puedo competir más. No es que me haya rendido, sino que hay otras cosas que uno tiene que vivir en la vida como estar con la familia y los hijos, por ejemplo. Ahora es la hora de decir adiós a la parte de la lucha de este deporte", subrayó.

Al referirse a su victoria en París 2024 la consideró espectacular, y agregó que "después de tantos años de carrera, poder lograr este resultado es increíble".

"Decían que era imposible, pero lo hemos conseguido", añadió, dejando claro que la constancia y el amor por el deporte han sido claves en su éxito.

López acrecentó el martes pasado su leyenda y venció a su compatriota Yasmani Acosta (6-0), representante de Chile, para convertirse en pentacampeón olímpico en una final histórica en los 130 kilogramos del estilo greco de París 2024.

El triunfo representó el primer oro de la isla en la actual justa bajo los cinco aros.

Su única derrota en los Juegos Olímpicos aconteció el 24 de agosto de 2004 versus el ruso Kashan Baroev. Después llegaron solo triunfos en Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y ahora París.

López es considerado uno de los mejores deportistas de la historia.