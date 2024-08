Lieter Ledesma vuelve Cuba a visitar a su papá enfermo: "No encuentro el punto de retorno a semejante caos"

Lieter Ledesma está de visita en Cuba junto a su esposa y su hija, la delicada salud de su padre llevó al artista a viajar a la isla después de varios años sin volver a su país.

En su perfil en Instagram, el actor cubano compartió varias fotos junto a su papá y su familia explicando los motivos de su viaje.

“Acabo de regresar de Cuba. Mi padre está muy delicado de salud. Nos ha dado un susto grande pero sigue dando batalla por su vida”, escribió Lieter.

Volver a Cuba para Lieter ha sido sinónimo de angustia sobre todo al ver con sus propios ojos la decadencia en la que está sumido el país.

“Ha sido un viaje hacia el dolor más profundo, hacia la desesperanza. No puedo describir tanta orfandad, no encuentro el punto de retorno a semejante caos. Casi no quedan amigos, los jóvenes se esfuman, los viejos están cada vez más solos. Nada importa, nadie importa. Cuba ya no es un país, es un pedazo de tierra abandonada a su suerte. Sálvese quien pueda. Dios. Patria y Vida y Libertad”, añadió en su texto.

El actor siempre ha tenido muy claro que la mejor decisión de su vida fue salir de Cuba y llevar a su esposa e hija a Estados Unidos.

Desde la distancia siempre ha mantenido posturas críticas hacia la realidad cubana, pero verla de cerca y poder palparla es superior a cualquier cosa que se pueda imaginar.