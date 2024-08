Cubana cuenta que tuvo varios trabajos al llegar a Estados Unidos: "Cuando uno llega, tiene que trabajar porque es volver a nacer"

La cubana Nathyy Zaldívar Toro (@nathyy.zaldivar.t) compartió su historia de cómo ella y su marido salieron adelante en Estados Unidos para motivar a otros inmigrantes, especialmente cubanos, a no rendirse, en un conmovedor video publicado en su perfil de TikTok.

"Cuando llegué a este país, me imaginaba que iba a ser difícil, pero no tenía ni idea de cuánto", confesó Zaldívar, quien contó que, entre ella y su marido, tuvieron que asumir cuatro trabajos al llegar a Estados Unidos.

"Cuando llegaba de trabajar en un hotel, mi esposo ya había llegado a casa. Él trabajaba en la remodelación de casas y me tenía preparada la comida. Después, nos íbamos juntos a limpiar un concesionario, y luego un cine de 18 salas. Llegábamos a las 3 o 4 de la mañana, y al otro día nos levantábamos a las 4 de la mañana", relató, describiendo el esfuerzo que hacían para comenzar su nueva vida en Estados Unidos.

A pesar del arduo trabajo, Nathyy Zaldívar Toro destacó la incomprensión que recibía desde Cuba, donde asumían que trabajar en el extranjero significaba tener dinero. "La gente en Cuba nos preguntaba qué tal, y les decíamos que trabajando. Cuando dices trabajando, la gente se cree que tienes dinero y te empiezan a pedir porque la cosa está mala. La cosa está mala en todos lados", explicó, destacando la desconexión entre la percepción y la realidad.

"Cuando uno llega, tiene que trabajar porque es como volver a nacer. No tienes nada. Te pones ropa que te regalan. Ves las cosas y te da dolor. Yo no tenía ganas ni de comer porque yo estaba aquí y mis hijos allá. Nos pasamos casi 8 meses durmiendo en un colchón inflable. Mi espalda no me daba para más", confesó.

Finalmente, después de meses viviendo en condiciones precarias, la pareja comenzó a mejorar su situación. "Gracias a Dios, pudimos hacer nuestros papeles y alquilar nuestro apartamento", expresó. Con un mensaje alentador, Zaldívar animó a otros en situaciones similares a no desesperarse y seguir adelante, recordando que, aunque el camino sea difícil al principio, con esfuerzo y paciencia se puede salir adelante en Estados Unidos.

"Con esto te quiero decir que si te ves con varios trabajos y crees que no estás avanzando, todo es poco a poco, no te desesperes. Verás que vas a salir adelante. No tengas miedo. Si tienes dos trabajos, tenlos; al principio es así. Haz lo que puedas y no te deprimas. Siempre hay alguien bueno que te ayuda. Recuerda que a los trabajos se va a trabajar, no a hacer amistades. Hay personas que te van a hacer daño, pon límites. Espero que esto te sirva. Sé que te va a ir bien. Todos pasamos por eso y todos vamos a salir de ese mal momento", concluyó.