Bebeshito se pone en modo guajiro para su próximo videoclip

Oniel Bebeshito ya está cocinando su próximo lanzamiento musical, y para este pretende sorprender a sus fanáticos con un cambio radical de imagen.

Resulta que el reguetonero se puso en modo guajiro cubano para su nuevo audiovisual y verlo con guayabera y sombrero es toda una novedad.

“Atienda compadre”, fue lo único que escribió el cantante en Instagram, y un emoji sonriendo, junto a las imágenes desde el set de filmación.

“Oye María, llama a Zulema, Elito y Olegario y al resto del vecindario que la fiesta va a empezar”, se le escucha cantando para sacar al guajiro que lleva dentro.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

El cantante no ha dicho para qué tema es este videoclip, pero con la buena racha que lleva el reguetonero, seguramente será otro exitazo.

La furia con “Marca Mandarina” y “Qué rico me siento” todavía no ha pasado y Oniel no parece ser de los que se sienta a esperar, a los éxitos musicales se les supera con otro éxito.