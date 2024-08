VIRAL: La reacción de dependienta de una tienda en Cuba cuando un cliente le regala un perfume

El cubano Damián García compartió en redes sociales la emotiva reacción de una joven dependienta de una tienda de Moneda Libremente Convertible (MLC) en La Habana al regalarle un perfume que él recién acababa de comprar.

El video muestra el diálogo que Damián mantuvo con la joven, que lo atendió con toda amabilidad y le dijo que él acababa de comprar el último frasco del perfume Hypnotic Queen.

Al comentarle que él quería dos unidades, la dependienta lo lamentó y le dijo que en TRASVAL hay una perfumería grande y que tal vez allí podía conseguirlo.

Al decirle él "Coja, esto es para usted", la joven respondió con un emotivo: "no, no, no, ¡qué pena!"... y se mostró muy conmovida por el inesperado regalo.

"Que la bondad y la solidaridad también sean parte de nuestro vivir diario... Su reacción me fue gratificante y despertó un mar de sensaciones en mí. Fue lo más lindo que he hecho en estos días", escribió en Facebook el autor de la emotiva acción que se viralizó en redes sociales.

Desde el pasado 31 de julio el video acumula más de 39 mil reacciones y 1,500 comentarios.

Cientos de internautas han alabado el gesto de Damián García y también la buena disposición y el trato amable de la joven dependienta, algo cada vez más difícil de encontrar en un país marcado por el desánimo y la falta de empatía en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Algunos coincidieron en identificar como "Melisa" -conocida como "Mely"- a la joven que recibió el perfume como regalo. El incidente ocurrió en la Tienda TRD Juventud, en el habanero municipio de Marianao.

"Excelente. Conozco a la chica y el lugar. Ella es espectacular y trabaja en condiciones inaguantables. Siempre con muy buen trato a los demás. Ojalá muchos hicieran eso. Gracias por mostrar apoyo", sentenció una de cientos de comentaristas.