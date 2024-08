Un cubano es elegido como el candidato demócrata para sheriff de Miami-Dade

Un cubano fue elegido como el candidato demócrata para sheriff de Miami-Dade el martes en las primarias de Florida.

Es James Reyes, de 46 años, nacido en Cuba, hijo de un preso político y cuya familia emigró a Estados Unidos a finales de los 70.

Es actualmente el jefe de Seguridad Pública del condado de Miami-Dade, donde supervisa varios departamentos "críticos", como la Policía, los Bomberos y las Prisiones.

Creció en Miami, pero desarrolló su carrera policial durante 25 años en la Oficina del Sheriff del condado de Broward. Es graduado en Criminología y tiene un máster en Justicia Criminal. Está casado y tiene tres niños.

Para él, Miami-Dade es el lugar que le dio a él y a su familia la libertad y la oportunidad en el sueño americano "después de que huyéramos de los peligros del comunismo e hiciéramos un nuevo hogar en Hialeah".

En una entrevista con Diario las Américas, relató que empezó su carrera como cadete en la Academia de Policía de Broward atendiendo prisiones. Pasó por todos los grados: sargento, teniente, capitán, mayor, teniente coronel y coronel.

"Logré llegar a ser el primer hispano, en una organización que tiene más de 100 años de existencia, en alcanzar el rango de teniente coronel y coronel", subrayó.

En las primarias del martes, apoyado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, Reyes fue elegido el candidato de su Partido al superar fácilmente a tres contrincantes tras obtener el 46% de los votos.

"Cuando salimos a la comunidad, el apoyo fue abrumador. Realmente me alimenté de esa energía durante ocho largos meses", dijo tras conocer la victoria, citado por Local 10.

Según proclama el sitio web de su campaña, "la historia del jefe James Reyes comienza con un viaje en busca de la libertad, escapando de las garras del comunismo en Cuba para encontrar un nuevo hogar en Hialeah, Florida. La búsqueda del sueño americano por parte de su familia sentó las bases de su profundo compromiso con el deber, el servicio y la comunidad. Esos valores impulsan su dedicación a la seguridad pública y la seguridad del vecindario".

En las elecciones generales de noviembre, el cubanoamericano se verá con la candidata republicana Rosie Cordero-Stutz, quien el martes superó a 10 rivales de su Partido.

"Las cosas que me ayudaron a ganar hoy me ayudarán a ganar en noviembre. La experiencia de ser el número uno es lo que me ayudó", expresó.

Por primera vez en más de 60 años los votantes de Miami-Dade eligieron candidatos para el cargo de sheriff.