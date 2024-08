¿Unirse varias personas para pagar renta es buena opción?: Cubano en USA reflexiona

El creador de contenido cubano @i.am.ivey compartió en TikTok un video en el que reflexiona sobre la idea de compartir vivienda con familiares o amigos para reducir costos, especialmente en un país como Estados Unidos.

En su mensaje, comentó que aunque esta opción puede parecer atractiva al principio, a largo plazo puede convertirse en un “mal negocio” debido a los problemas que surgen de la convivencia.

En un vídeo compartido recientemente en la red, el tiktoker relató la historia de un joven que decidió compartir su apartamento con varios familiares, buscando ahorrar dinero y salir adelante. Sin embargo, esta decisión desencadenó una serie de conflictos y dificultades en la convivencia diaria. Según el relato, la falta de respeto a los horarios de sueño, la comida y la limpieza común provocaron un ambiente caótico, donde nadie quería colaborar, llevando al joven a arrepentirse de su decisión.

En su reflexión Ivey subrayó la importancia de valorar la tranquilidad personal por encima del ahorro económico, especialmente cuando ya se cuenta con la posibilidad de vivir solo

“Eso es un mal negocio”, afirmó, sugiriendo que la convivencia puede ser más problemática de lo que parece a simple vista. El creador insistió en que es mejor vivir solo y evitar los conflictos que pueden surgir de este tipo de situaciones.

El video generó un gran número de reacciones entre sus seguidores, quienes compartieron sus propias experiencias y opiniones: "Eso siempre es un fracaso total y rotundo"; "Ahora mismo estoy viviendo solo y estoy feliz"; "Mejor solo que mal acompañado"; "La convivencia es muy difícil y con la familia más aún, la mejor opción es vivir solo y bien lejos"; "No te imaginas, yo creo que a todos nos ha pasado"; "Yo solita me veo bonita, al único que quiero es a mi gato"; "Eso nunca llega a buen puerto, saluditos"; "Como yo siempre le digo a mi esposo, no cambio mi tranquilidad y mi privacidad por ahorrarme dinero"; "Eso es muy cierto"; "Conozco gente que se pasan años y años en ese mismo atraso"; "Yo no cambio mi paz por nada"; "Lo peor es la convivencia con la familia, por experiencia lo digo", le dijeron algunos.

La reflexión ha invitado al debate sobre la convivencia familiar y los sacrificios personales que a menudo se hacen en pos de ahorrar dinero y si realmente vale la pena poner en riesgo la paz mental por este tipo de decisiones.