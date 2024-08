Bebeshito denuncia la cancelación de su concierto en La Tropical: "Sin dar ninguna explicación"

Oniel Bebeshito tenía previsto un concierto para el próximo 24 de agosto en La Tropical y a través de sus redes sociales denunció la cancelación del mismo.

El reguetonero cubano explicó que estuvo un mes censurado y que después no le han permitido presentarse en lugares con gran capacidad de público.

“Conmigo se tomó una decisión que para mí fue una decisión mal tomada estuve un mes censurado sin poder cantar del 15 de julio al 15 de agosto. Me tocó perder y asumí mi censura cumplí mi mes sin cantar después que cumplí mi mes solo podía cantar en lugares pequeños porque decían que yo hacía mucha enumeración de personas”, detalló el cantante en un post en Instagram que después borró.

Captura Instagram / Bebeshito

“Al pasar el mes y una semana se me da la oportunidad de cantar en La Tropical un lugar para el pueblo para todas esas personas que no tienen posibilidad de ir a un bar, dinero de La Tropical que íbamos a donar a niños con síndrome y tres días antes del concierto me informan que el concierto se cancela así sin dar ninguna explicación, para tener que ser yo quien dé la cara nuevamente”, añadió Bebeshito, sin duda molesto por esta situación.

En su texto el cantante aprovechó para ofrecer disculpas al público: “Quiero pedirles mil disculpas a toda mi gente que esperaba ese concierto pero esas cosas se me van de las manos porque creo que a muchos le molesta mi felicidad ahora toca esperar a ver cuándo me permiten dar un concierto para el pueblo”.

Aunque Bebeshito no aclaró por qué estuvo censurado, el pasado julio poco antes de la fecha señalada por el artista fue el incidente polémico en uno de sus conciertos en Camagüey durante el cual sacaron del escenario por la fuerza a una fanática del cantante.