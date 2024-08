Encuentran sin vida a joven que estaba desaparecida en La Habana

Medios independientes confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años Lianet Núñez Pérez, residente del barrio de Jesús María en La Habana Vieja, quien había sido reportada como desaparecida desde el viernes.

Lianet, vista por última vez en la noche del jueves 22 de agosto, fue encontrada muerta con signos de estrangulamiento, un acto presuntamente cometido por su novio, informó la reportera independiente Irma Broek en Facebook.

Publicación en Facebook

Amigos y familiares de la víctima han compartido mensajes conmovedores en redes sociales y piden justicia.

Una amiga cercana reveló en un testimonio que Lianet no solo fue estrangulada, sino también golpeada y mutilada.

El presunto asesino, quien fue pareja de la víctima, ha sido arrestado y se encuentra actualmente en prisión, subrayó.

"Espero que nunca salgas y que sientas tanto dolor que tú mismo acabes con tu vida", expresó la amiga de Lianet en un mensaje público.

Publicación en Facebook

Rayti Ray, rapero de Freestyle y cercano a la joven, le dedicó un emotivo mensaje en el que recordó que a su corta edad superó "a duras penas tu depresión y tus ansiedades... saliste adelante, demostraste que puedes brillas y volver a sonreír... y cuando todo parecía luz... te la apagaron... Baby descansa en paz mi blanca color papel, me niego a todo lo que me diga que ya no estás, pero si no estás , me quedaré con las sonrisas, los chats, los abrazos, consciente que no me faltó nada por decirte", expresó.

Publicación en Facebook

Núñez fue vista por última vez la noche anterior a su desaparición, y la última comunicación que tuvo fue con su pareja a través de WhatsApp. Su teléfono celular daba apagado o fuera del área de cobertura, pero fue uno de los últimos rastros antes de su desaparición.

Este crimen se suma a una alarmante estadística de violencia en la isla, donde se han reportado dos feminicidios en menos de 24 horas en la misma zona de La Habana Vieja.

El viernes apareció el cuerpo de una joven de 23 años y madre de dos hijos en un basurero de ese municipio habanero.