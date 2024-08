Madre cubana explota ante falta de agua en Caibarién: "Ya no puedo más"

Una madre cubana denunció este sábado la escasez de agua potable en el municipio villaclareño de Caibarién y afirmó que el régimen los está matando de sed.

"Ya no puedo más", subrayó la mujer en una directa de Facebook donde relató que corrió detrás de una pipa de agua que estaba abasteciendo a unos vecinos detrás de su casa; pero la trabajadora que controla el camión le negó un poco de agua.

Indignada, la afectada dijo estar cansada de la situación y llamó a los residentes de Caibarién a no aguantar más.

Publicación en Facebook

"Señores no aguanten más. Ya este pueblo no aguanta más. El pueblo de Caibarién no tiene una gota de agua hace 10 días, nos están matando de la sed y hasta 8 horas sin corriente", dijo.

"Estoy obstinada, ya no puedo más, llevo días sin agua y en lugar de servirle al pueblo lo único que hacen es joderle la vida al pueblo. Cuántas madres hay recién paridas sin agua para lavar los pañales, cuántas madres no pueden cocinar porque no hay agua", reflexionó la mujer.

Varias regiones de Cuba viven una grave crisis de desabasto de agua. Esta semana autoridades de La Habana informaron que en la capital cubana no hay suministro de agua debido a la carencia de equipos de bombeo y la inestabilidad en el fluido eléctrico, mientras el régimen cubano mantiene sus inversiones multimillonarias en el sector turístico.

Los vecinos de El Vedado denunciaron el pasado 18 de agosto la escasez de agua que sufren desde hace varios días y culpan a la empresa estatal Aguas de La Habana de la compleja situación que se vive en la capital.

En los mensajes en las redes sociales algunas personas advierten al gobierno que puede haber consecuencias si no resuelven esta crisis porque los cubanos "no somos gorgojos".

También han trascendido testimonios de residentes en Isla de la Juventud, al que no llega agua corriente desde hace casi una semana.