"Ha sido fuerte": Habla Manuel Milanés tras incidente en que resultó herido en Florida

El empresario, economista e influencer cubano Manuel Milanés reapareció a través de un audio en sus redes sociales para agradecer a quienes se han preocupado por su salud en los últimos días, tras resultar herido de bala en un incidente en las inmediaciones de su domicilio el pasado jueves.

“¿Quién soy yo para tener a tanta gente preocupada?, pero bueno, gracias por estar ahí y por apoyarme en una situación así, no solo por mí, sino también por mi familia”, dijo Milanés, quien agradeció en primera instancia a Dios por permitirle sobrevivir, a su familia y al equipo médico que lo atendió.

También tuvo palabras de agradecimiento para el sheriff, para los medios de prensa que se han hecho eco de forma respetuosa de la noticia, para la oficina del congresista Mario Díaz-Balart, así como la del expresidente Trump. En su extenso listado figuraron dos artistas: el reguetonero El Chacal y el humorista Boncó Quiñongo.

En la emotiva declaración -en la que Milanés dedicó casi cinco minutos a enumerar sus agradecimientos- el conocido opositor castrista dijo que se recupera bien, pero admitió que el proceso “ha sido fuerte”.

“En el hospital me tienen muy bien atendido y bueno, han mantenido la privacidad, por eso lamentablemente no se ve me puede ver mucho… Está todo bajo investigación todavía, descartando cualquier cosa”, apuntó en referencia al incidente.

Milanés dijo que al entrar al salón de operaciones la situación era complicada, de 90-10, porque había perdido mucha sangre.

“Me pusieron casi 30 transfusiones de sangre y tuvieron que extraer la bala y ponerme unos stents en una vena y en dos arterias, pero yo estoy bien”, explicó.

“Recuerdo todo. Sé mi nombre, sé que día nací. Solo denme un ratico para descansar y para recuperarme y seguro pronto voy a estar con todos ustedes dándole las gracias y desde siempre se la doy a Dios”, añadió.

Sobre la fe religiosa que considera que ha acelerado su proceso de recuperación, citó que la doctora que lo operó se llama "María" y que el paramédico que lo mantuvo con vida durante la primera hora después del ataque, se llama "Lázaro", lo cual ha sido para él evidencia de que no lo dejaron solo.

Para sus seguidores dejó una recomendación que citó como conclusión tras la dura experiencia.

“Saqué una conclusión: tienen que estar más tiempo con la gente que los quiere. A veces dedicamos tiempo en la vida a otras cosas y cuando pasan eventos como este uno piensa ‘wow’, me faltó por hacer esto, traté mal a fulano, hace rato no veo a mengano, para que estén mejor preparados dediquen tiempo a sus familiares y a sus amigos, estén juntos”, dijo.

Sobre su intervención en el incidente que acabó con él herido, dijo que lo volvería hacer.

“Yo creo que hice lo que tenía que hacer, fue la decisión que tomé, aunque esté pasando por esto. Sin duda alguna yo lo volvería hacer”, finalizó.

El pasado viernes el Consejo para la Guerra Anticomunista emitió un comunicado oficial en el que describió el incidente ocurrido el 22 de agosto, en el que resultó herido el líder de esa organización, el cubano Manuel Milanés, y desmintió que se haya tratado de un atentado.

"En horas de la mañana de hoy, en la ciudad de Ave Maria, residencia de nuestro director Manuel Milanés, se dieron unos sucesos violentos frente a su casa. En una aparente disputa de violencia doméstica, un individuo atacó a su pareja o ex-pareja que se encontraba con varios niños en su auto. El individuo hizo dos disparos contra el auto frente a la casa de Manuel Milanés, el cual llamó a la policía primero y después salió en pijamas al exterior en defensa de la familia atacada", describió el comunicado.

La nota añadió que el sujeto -que era "desconocido para Manuel"- le hizo un disparo al conocido opositor, empresario y economista de origen cubano, e inmediatamente escapó del lugar.

"Después de accidentar su auto en la fuga, continuó a pie siendo atrapado por la oficina del sheriff que usó helicópteros y alta tecnología para localizarlo escondido dentro del agua de un pantano", agregó el documento, que a continuación lamentó versiones iniciales en algunos medios que apuntaban a un "atentado".

El comunicado oficial en torno al caso confirmó la versión que dieron a conocer medios locales de la prensa estadounidense.

El sheriff local Kevin Rambosk identificó al agresor, de 26 años, como Hilberto Callejas. Rambosk indicó que el altercado ocurrió sobre la 9 de la mañana de este jueves en la citada localidad del condado de Collier, en Florida, y precisó que el herido, o sea Milanés, recibió un disparo en el hombro.

El pistolero ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo agresión agravada con un arma de fuego, asalto agravado, disparos a un vehículo ocupado y abuso infantil, entre otros.