Muere hija de la cantante cubana Anabel Blanco en un accidente de tránsito

La hija de la cantante cubana Anabel Blanco falleció a consecuencia de un accidente automovilístico, confirmaron sus allegados en redes sociales.

La cantante Aymee Nuviola Suarez informó en un emotivo post de Facebook que la joven, de 20 años, falleció el viernes en un accidente automovilístico.

Publicación en Facebook

Si bien no detalló el lugar del hecho, aparentemente la víctima, cuyo nombre no ha trascendido, radicaba en Estados Unidos.

"Si yo que no la conocía en persona me siento fatal, puedo imaginar el dolor de sus padres y demás familiares. Señor guárdala contigo en tu seno ! Dale fuerzas a todos los que la aman para soportar y seguir. Me quedo con su sonrisa en mi corazón. Descansa en paz niña bella! La vida es un soplo!", escribió Nuviola.

El pasado año Blanco, una cantante cubanoamericana conocida por ser una exponente de la llamada "salsa dura", había elogiado a su hija y expresado su admiración porque trabajaba duro por lo que quería.

Post de Blanco en Facebook

"Es una de las managers de TJMAXX con 19 Años, estudia en la universidad leyes y paralelo a su carrera, estudia para ser paralegal y administración de empresa. En sus tiempos libres me acompaña a las sesiones de fotos de Photos By Anne. Mi hija es una máquina independiente y autosuficiente suficiente y en eso salió a sus padres. Dios me la bendiga siempre, al igual que a los hijos de todos ustedes", publicó en su página de Facebook.