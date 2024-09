Entregan ayuda a cubano de 20 años recién llegado que se quedó en la calle en Florida

Un cubano de 20 años que llegó hace apenas un mes a EE.UU. y que en días recientes se quedó en la calle en Tampa luego de que la persona que lo hospedaba lo echara, ha recibido ayuda del tiktoker Dairon Cano.

"Joven cubano lo botan para la calle y solo lleva un mes en USA. ¡Vamos a ayudarlo por favor!", escribió Cano junto a un video en que se le ve entregándole al joven comida para que la lleve a la casa donde se está quedando temporalmente y cien dólares.

En las imágenes el joven se muestra muy humilde y agradecido con el gesto del influencer cubano, cuyo gesto acumula más de 7,000 comentarios en apenas tres días, muchos de ellos alabando su bondad y elogiando también la actitud del muchacho destinatario del gesto humanitario.

En otro video más reciente, Dairon Cano hizo entrega al joven migrante -identificado en TikTok como Gisel Humberto- de una olla y un televisor para cuando "tenga su apartamentico".

En las imágenes el joven reiteró de forma enfática al influencer, quien reiteró la invitación a colaborar porque "los cubanos estamos para ayudarnos".

"Vamos a seguir apoyando de corazón", concluyó.

La pasada semana Gisel Humberto impresionó a miles de cubanos al contar que fue echado de la vivienda donde estaba de forma temporal en Tampa sin que mediara ningún problema, solo bajo el argumento de que los dueños de la renta no querían a nadie ahí. Contó que se dedicada a hacer las labores domésticas en la casa donde se estaba quedando y que el día en cuestión esa persona -que no precisó si era hombre o mujer- llegó y le dijo que tenía que irse

“Es muy difícil estar en un país que no es el tuyo, sin familia y sin amistades. Créanme que es verdad, sin nadie que te apoye, sin nadie que te dé la mano”, dijo el joven mientras documentaba en directo que caminaba al borde de una carretera mientras buscaba un lugar donde dormir.

“Es super duro salir de Cuba con la ilusión de llegar a un país y que todo te vaya bien. La ilusión de poder trabajar, sacar a tu familia adelante y que te pasen este tipo de cosas”, añadió en otro momento de su transmisión el migrante.

“Yo no vine a este país con el propósito de rendirme, yo vine a este país con muchos deseos de trabajar y aunque me pongan una traba y otra traba.. yo voy a salir adelante, porque fue la promesa que le hice a mi mamá, así que no voy a dejar que esos obstáculos me detengan. Palante”, añadió.

Tras superar su primer noche de dormir en la calle el joven detalló en otro live que no le quedó más remedio que salir mochila al hombro a caminar. Buscó si había iglesias cercanas donde pudieran darle alojamiento, pero no encontró ninguna y optó por caminar rumbo al aeropuerto. Dice que por el camino un señor paró y lo llevó hasta el Aeropuerto.

Mientras tanto su madre en Cuba, que estaba al tanto de la situación y desesperada, contactó con unas amistades que le llevaron comida al aeropuerto y lo ayudaron.

Finalmente las amistades de su madre le llevaron comida y le dijeron: “Irte para Cuba no es una solución. Ya estás aquí”.

Gisel Humberto precisó que de momento está en casa de las amistades de su mamá y que está contento porque ya le llegaron varios de sus papeles

El joven, quien dijo que es bailarín de profesión y graduado en una escuela de arte, dijo estar muy agradecido con las personas que lo están ayudando a encaminarse.

Aunque le gustaría en algún momento dedicarse al baile, dice ser consciente de que primero llegó a trabajar en lo que sea, a formarse, encaminarse y que luego que esté estable, podrá ampliar sus horizontes y tratar de abrirse paso profesionalmente.