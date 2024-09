Cubano pregunta a Yusuam Palacios qué piensa de EE.UU.: "Muchas cosas"

El diputado cubano Yusuam Palacios Ortega, fue entrevistado inesperadamente, en una calle de La Habana, sobre qué piensa al escuchar el nombre de un país vecino: Estados Unidos.

"Pienso en muchas cosas, muchas cosas. Habría que detenerse en muchos aspectos para responder esa pregunta. Hay que hacer un grupo de análisis para no ser superficial (...) Muchos análisis, y en muchos aspectos", dijo Yusuam.

Sus palabras han sido compartidas en diversos perfiles en las redes sociales de los cubanos y han generado numerosas reacciones, que van desde comentarios cargados de humor hasta críticas al discurso vació de los políticos y funcionarios en la isla.

"El robot no estaba preparado para responder la pregunta. Tenía las baterías bajas", dijo un usuario. "No quiere comprometerse, debe tener el parole puesto", comentó otro. Una tercera persona señaló: "Es un caso típico de dirigente comunista; hablan y hablan y no dicen nada".

Palacios es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio holguinero de Sagua de Tánamo. Sin embargo, vive en La Habana desde hace años y es una figura conocida por su acérrimo discurso "antimperialista" y "martiano", reafirmando en todo momento los intereses del régimen.

A mediados de diciembre del 2023, Palacios Ortega lanzó duras críticas contra la sociedad civil cubana que se opone al régimen, describiéndolos como "seres de alma baja". Acusó a los opositores de carecer de ética por sus ataques al gobierno.

Este diputado cubano es conocido por sus intervenciones peculiares y controvertidas, que lo han convertido en blanco de críticas y burlas en las redes sociales, donde sus declaraciones a menudo generan decenas de comentarios cargados de sarcasmo.