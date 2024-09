Cubanos responden a Lis Cuesta sobre destrucción en Gaza: "¿Cuántas generaciones han roto ustedes sin bombas?"

CiberCuba / Lis Cuesta Twitter Foto © Edificio en ruinas en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Ali lado, la mujer del dictador, acalorada.

Lis Cuesta, esposa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, ha vuelto a ver la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio. Este martes la mujer del dictador se ha mostrado conmovida por el conflicto en Oriente Próximo y ha escrito en la red social X (antes Twitter) un comentario acompañado de un video que muestra los efectos de la guerra con que Israel ha respondido al ataque de los terroristas de Hamás: "Una generación está siendo destruida en Gaza; no hay escuelas", señaló la primera dama, sin hacer alusión a que muchos centros escolares en Cuba han empezado el curso sin recibir mantenimiento. Entre ellos, la primaria Holvein Quesada, del reparto Santa Amalia, en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, que ha sufrido un derrumbe parcial.

Las reacciones al comentario de la mujer de Díaz-Canel no se hicieron esperar. Una de las respuestas más contundentes la dio un internauta que dice llamarse Julio Suárez: "Cuántas generaciones han roto ustedes sin bombas, a palo y represión; sin libertad para escoger a quién gobierna. Llevan casi un siglo acabando con un país. Por eso la pobreza tan grande, porque todo lo quieren para ustedes".

En la misma línea disparó el perfil de La Mulata: "Así está cuba pero sin personas recogiendo escombros. Destruyen el país, familias, esperanzas y sueños. No miren la paja del ojo ajeno. No culpen más a estados unidos, que el "bloqueo" son restricciones porque ustedes no pagan los impuestos y todo lo quieren regalado.

El usuario Charly fue contundente en su respuesta a la esposa de Díaz-Canel: "Más de tres generaciones han destruido ustedes los dictadores, viendo cómo Cuba se cae a pedazos sin dejar que toquen lo que se cae. Además de los millones que mueren de hambre y de separación".

El internauta Jícama se ahorró las palabras e ilustró una frase ("Cuba está siendo destruida") con fotos de derrumbes en la Isla. Por su parte, Chiny9901 contestó: "En Cuba tampoco hay escuelas, ni libros, ni maestros y no te veo denunciando ni exigiéndole a tu marido que se ponga para esto y aterricen que tienen a nuestro país en la absoluta miseria. A mí no me importa Gaza. A mí me importa Cuba. Dejen de mirar para otro lado, hipócrita".

Después de este repaso en el que, en esencia, los cubanos lamentaron que la primera dama no admita, como señala el internauta Javier SB, que "Cuba está peor que Gaza".

Según el Observatorio de Derechos Humanos (OCDH) el 89% de la población cubana vive en situación de pobreza. Siete de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer, debido a la falta de dinero o la escasez de alimentos, pero eso no lo denuncia Lis Cuesta.