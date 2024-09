Cubana tras regresar de viaje de Cuba: "Si ustedes tienen familiares o amigos allí mándales dinero para que coman"

En un video compartido en TikTok, la cubana Moraima Lescay (@moraimalescay), que recientemente regresó de la isla describe la realidad que viven los cubanos en la isla.

"Señores, acabo de llegar de Cuba, acabo de salir del médico porque tenía el brazo hinchado. ¡Cuba está tenaz!", comienza diciendo la cubana en su video. En este clip, Moraima hace un llamado a aquellos que tienen familiares o amigos en Cuba para que les envíen dinero o recarguen sus tarjetas, ya que, según sus palabras, "en Cuba hay hambre".

La mujer narra que muchos enfrentan un calor insoportable y una falta de alimentos que los agota. "Una cabeza de ajo vale sesenta pesos. Un aguacate cuesta cien pesos. La libra de carne de puerco está en mil cien pesos", señala, poniendo en evidencia el desproporcionado costo de los alimentos básicos en comparación con los bajos salarios de muchos cubanos, quienes, según ella, ganan apenas 1.500 pesos al mes.

La cubana también comenta sobre la desesperación visible en las calles de La Habana, mencionando que ha visto a ancianos y jóvenes rebuscando en la basura. "Nadie me va a hacer el cuento, yo lo vi", afirma, lamentando el estado de las calles, donde la basura llega a ocupar hasta media cuadra.

"No entiendo cómo en las esquinas de Cuba, al menos en La Habana, donde estuve, hay tanta basura. Es increíble que esto ocurra donde vive el presidente. Pero claro, como él está bien, no le importa el pueblo", critica.

La mujer concluye su video alertando sobre el miedo que sienten los cubanos a expresarse libremente. "Las pocas personas que quedan en Cuba están asfixiadas y no se les puede decir nada porque tienen miedo. El cubano tiene miedo hasta de hablar. Yo tenía miedo de todo el mundo, ahí no confiaba en nadie porque no sabes quién es el chivato", confiesa, subrayando el clima de desconfianza y represión que, según su testimonio, impera en la isla.

Finalmente, hace un llamado urgente a la solidaridad: "Les voy a pedir de favor a los que tienen amigos en Cuba que les mande aunque sea un cartón de huevos", concluye, destacando la desesperada necesidad de apoyo que tienen los cubanos en estos momentos.

En reacción a sus palabras, muchos cubanos coinciden con lo que describe en su video. "Muy cierto todo, yo llegué hace 4 meses de Cuba. Aquello está terrible", "Así es, has dicho la verdad así está Cuba. Las personas tienen miedo a hablar", "Te lo creo, llevo aquí un mes y dejé aquello en candela", "Todo eso es cierto, viajo mucho a Cuba y es cierto" o "Muy bien te expresas y hablas la pura realidad. Dices lo que hay y sin invento", comentaron algunos usuarios.