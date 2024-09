Critican a Ja Rulay por video viral en una carrera de motos en Cuba: "No tuvo juguetes cuando niño"

Al parecer Ja Rulay es un fanático de las carreras de motos y por estos días un video del reguetonero en una de ellas en Cuba se ha vuelto viral en las redes.

El cantante compartió en sus stories de Instagram varios momentos en una carrea y perfiles en redes sociales replicaron el video.

En las imágenes se ve a Ja Rulay entre varias personas cerca de una moto, que por el modelo pudiera ser de una marca moderna japonesa.

Captura Facebook / Cubanos EnelmundoTv

El cantante y otro hombre vierten dos latas de cerveza cerca del tubo de escape de la moto mientras activan el acelerador.

Aunque no queda claro cuál es el objetivo de echar cerveza al humo que sale del tubo de escape, por la reacción de las personas, incluida la del propio Ja Rulay, pareciera que es una forma de mostrar la potencia de la moto.

El video del reguetonero desató una lluvia de críticas entre internautas en Facebook: “No tuvo juguetes cuando niño”; “Y cuando llega a su casa no tiene corriente”; “Si a la estupidez se le pudiera poner otro nombre fuera este”; “Yo no sé cómo hay gente que suben en un pedestal a este tipo de personajes que no saben ni hablar y mucho menos pensar”; “Cómo le gusta inflar a esta gente, qué pobres son”; “Es verdad que cualquiera es cantante se le ha perdido el respeto a la música en Cuba”; “Qué nivel de superficialidad, debiera enfocar su carrera a ayudar a todo el que pueda y no estar especulando tanto, me pregunto si tendrá materia gris, y obvio que el coeficiente está en cero”; “Gracias a todos ustedes que consumen la mierda de música que es el reparto ese es que personas como esta hacen miles de dólares”.