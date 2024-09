El consejo de una tiktoker cubana a otras mujeres tras desagradable incidente en estacionamiento de Miami

Eileen Morales, conocida en redes como “La Cubana TikTok”, relató una desagradable experiencia que tuvo hace pocos días en un estacionamiento cuando descubrió a un hombre tocándose sus partes íntimas a costa de ella, y dejó un consejo para sus seguidoras mujeres a raíz de ese incidente.

La popular tiktoker -que cuenta con más de 888,000 seguidores en la citada red social- dice que aunque en Cuba le pasó muchas veces, pero que en tres años que lleva en Miami no le había ocurrido y que tal vez por ese motivo el hecho le sentó todavía peor.

Explicó que estaba tomándose un café dentro de su auto en el estacionamiento de un Starbucks y cuando miró a los lados para dar marcha atrás descubrió que había un auto cerca, con una puerta abierta y un hombre en esa actividad.

“Las mujeres sabemos lo mal que nos hace sentir eso. Es algo horrible”, dijo Morales, quien cogió el teléfono para grabar, pero el sujeto dio marcha atrás para evitar que ella pudiera tomar el número de placa. Sin embargo, en el momento en el que el conductor se vio obligado a dar un giro para irse sí pudo coger el número.

La cubana dijo sentirse desconcertada cuando una amiga le aconsejó no hacer una denuncia que a lo sumo acabaría en “una multica” tras mucho papeleo, y le recomendó simplemente no mirar a los lados cuando esté en los estacionamientos.

“Estoy en total desacuerdo. Yo tengo que estar consciente de mi entorno. Yo le corto toda la inspiración y le voy a decir siempre ¡Déjame en paz!”, apuntó Eileen Morales.

“Yo siempre iré decidida a desconcentrarlos completamente, porque eso no está bien. No somos víctimas y tenemos que defendernos si algo no nos gusta. Ellos disfrutan viéndonos asustadas”, concluyó la tiktoker, quien recomendó a sus seguidoras no dejarse amilanar nunca ante incidentes parecidos.

