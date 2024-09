Critica a su marido cubano por ir descalzo al supermercado: "Lo que da es pena y vergüenza"

Una cubana criticó a su esposo en su visita al supermercado por ir descalzo, algo que grabó y compartió en su perfil de TikTok donde se identifica como @lapatrona0801. Durante el video, el matrimonio de cubanos discute por la falta de calzado del cubano mientras están en el Walmart.

En el video, la mujer expresa su frustración y señala que su esposo le causa "pena y vergüenza" al no usar calzado en público, una conducta que ella considera inapropiada. "Por eso hablan mal del cubano, porque por uno pagan todos, empezando por este señor que no da el ejemplo", comentó en el video, insinuando que este tipo de acciones manchan la imagen de los cubanos en el exterior.

"Ellos se creen que esto es gracia, y lo que hacen es que hablen de lo malo que es el cubano", le dice La Patrona, mientras que su marido le pregunta si le está grabando y se defiende. "Yo ando como me sale de la pin**, esto es un país de libertad. Yo voy a pagar, no estoy pidiendo dinero", le responde él.

"Esto el único que lo hace es el cubano. Muy pocos saben comportarse en un país que le abrió las puertas", le dice la cubana mientras le sigue grabando los pies.

La comunidad de cubanos en TikTok no ha tardado en reaccionar al video, generando un debate sobre la vestimenta de las personas en espacios públicos como el supermercado. Muchos respondieron defendiendo al hombre y criticando a la mujer por sus palabras.

"Ay señora yo he ido al Walmart en pijama y no pasa nada", "Vivan los cubanos bendiciones, para todos son naturales sin tanta máscara", "Pero usted señora, tampoco sirve, porque no hay razón de hacer y divulgar eso", "No sé a que llamas cultura si aquí las personas andan en chancletas, sin camisa y las mujeres por la calle semidesnudas y de todas nacionalidades y lo peor es lo que tú le haces al cubano" o "Hasta aquí te seguí aquí, cada quien anda como le da la gana", le dijeron a esta cubana, que reaccionó a uno de los comentarios diciendo que el señor es su marido y puede decirle lo que quiera.

"Yo le digo lo que yo quiera a ese señor porque es mi marido", respondió a una crítica.