Cubana narra cómo fue su jura de ciudadanía en EE.UU.: "Por poco no paso la entrevista"

La tiktoker cubana Yanet, conocida en redes sociales como @yanetatlanta, vivió una tensa experiencia durante su entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense.

Desde su llegada a la oficina del gobierno, Yanet enfrentó varios contratiempos que le hicieron pensar que no pasaría el proceso. Uno de los momentos más críticos fue cuando, estando en la fila, se dio cuenta de que había olvidado su licencia de conducir, un documento crucial en la entrevista.

"Empiezo a mirar que todo el mundo tiene la cita en la mano y la licencia de conducir. Justo en ese momento me doy cuenta que la licencia se me había quedado. Sentí que me bajó la presión. Fue una cosa así que me entró un nervio y empecé a sudar y me puse súper nerviosa", comentó.

Los nervios se apoderaron de ella, pero afortunadamente recordó que tenía una foto de la licencia en su teléfono, lo que le permitió mostrarla a la oficial y continuar con la entrevista.

"Luego me dice: 'Levanta la mano que vamos a hacer el juramento'. Hice el juramento y fue directo, a hacer las preguntas cívicas. ¡Me confundí en una pregunta! Pero yo misma rectifiqué", dijo Yanet. Logró corregir a tiempo y pudo superar esa parte del proceso.

Finalmente, tras varios momentos de tensión, la oficial le confirmó que había aprobado la entrevista y le ofreció participar en la ceremonia de juramentación el mismo día.

"Me dijo: "Congratulations, este papel es que estás aprobada. ¿Quieres tomar la ceremonia hoy?'. Al momento le dije: 'Yes'", contó la cubana.

Tras recibir su certificado, Yanet celebró el logro en un bakery cercano y luego aprovechó para registrarse a votar y solicitar su pasaporte estadounidense.

"Terminé muy bonita vestida, pero comiéndome una caja de croquetas", dijo la cubana tras superar los largos minutos de estrés para conseguir uno de sus sueños en Estados Unidos.