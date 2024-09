"Esto nada más se ve en Miami": Cubano se sorprende al encontrar en Hialeah un Lada del 84 "nuevo de paquete"

El creador de contenido cubano Jorge Drake ha causado revuelo en las redes sociales al compartir su asombro tras encontrarse con un Lada en perfectas condiciones en Hialeah, Miami.

El video, que en un día ya superó los 6 mil likes, muestra a Drake sorprendido ante el hallazgo del clásico automóvil soviético, conocido popularmente en Cuba como "ladrillo".

"Mi hermano, esto nada más tú te lo encuentras en Miami... ¡Un ladrillardo! Mira qué cosa más linda, mi gente", dijo @jorge_drake1992 mientras grababa el coche y conversaba con su dueño, quien le contó que el auto era de 1984 y que, pese a tener dos carros del año y una ETZ en su casa, lo que le gustaba era el Lada.

Asombrado por el excelente estado del vehículo el tiktoker cubano, que en julio pasado se había mostrado montando su Suzuki AX 100 por Houston, donde vive, añadió: "Ustedes dicen que el atraso lo traen para acá... No, mi gente, si a ti te gustan las cosas, tú te compras lo que te da la gana".

El video no tardó en provocar un debate entre los usuarios de la plataforma, donde muchos elogiaron el estado del coche y el derecho de cada quien a disfrutar lo que desea y dar el uso que mejor estime a su dinero.

"Apartando los malos comentarios, el carrito está bonito"; "Ojalá y empiecen a vender Ladas y Moskovich en los dealers para llenar esto de carros lindos"; "Eso es llevar a Cuba en el alma"; "Una belleza de Lada"; "Ojalá pudiera tener uno tienen una mecánica sencilla y son fuertísimo bendiciones"; "En Austin hay uno verde que tiene la bandera cubana que está muy bueno a la verdad"; "¿Sabes qué?, cada cual con sus gustos"; "Yo vivo enamorado de esos Ladas"; "Así es, saldrán gente atracando diciendo que si eso es cosas de Cuba y atraso. Si le gusta pues que lo disfrute. La gente sufre mucho con los gustos ajenos"; "En Texas hay uno de una barbería rojo qué lindo está", comentaron algunos.

Sin embargo, tampoco faltaron las críticas y cuestionamientos: "Estamos aquí, pero parece que estamos allá"; "Tremenda basura"; "Mente comunista"; "No crítico al que le gusten esas cosas pero me gusta más mi carro que un Lada. Andar en un Lada es como andar en un Kamaz"; "Ganas de seguir en el atraso y ¿lindo un Lada? eso es no es lindo asere"; "Ese es otro comunista al igual que tú, una pila trabajando para la dictadura"; "Qué clase mojón"; "Eso solo se ve en Miami"; "No entiendo cómo pueden encontrar un Lada lindo, es increíble", opinaron.

El video de Drake terminó con el propietario del Lada marchándose, sin darle el tan esperado paseo en el coche, lo que dejó a muchos seguidores preguntándose si habría una segunda oportunidad. "Oye, se te olvidó pedir la vuelta", comentó un usuario, a lo que el joven respondió con humor: "Se me fue".

En octubre de 2023, fue el humorista cubano Boncó Quiñongo quien se dejó ver manejando uno de estos coches por las calles de la ciudad.