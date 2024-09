Donald Trump barrió a Kamala Harris en el debate, según cubanos

La encuesta realizada este miércoles en la página de CiberCuba Noticias en Facebook, dirigida principalmente a una audiencia cubana, muestra una clara inclinación hacia Donald Trump en el reciente debate presidencial que lo enfrentó a Kamala Harris, a menos de dos meses de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos.

Este resultado es interesante al compararse con otras encuestas nacionales en EE.UU., como la realizada por CNN, que otorgó a Harris una victoria, con un 63 % de ventaja frente al 37 % de Trump, en el debate de 90 minutos que sostuvieron ambos candidatos presidenciales el martes en la noche.

Este primer debate presidencial, efectuado en los estudios de la cadena ABC News en Filadelfia, incluyó entre los principales temas la inmigración, el aborto, la economía en Estados Unidos y los conflictos bélicos en Gaza y Ucrania.

El contraste entre las encuestas sobre el intercambio subraya cómo la audiencia cubana en Florida, y en general la comunidad latina, pueden tener preferencias diferentes a las del público más amplio en Estados Unidos.

Resultados de la votación:

Donald Trump: 521 votos

521 votos Kamala Harris: 126 votos

126 votos Neutral: 269 opiniones

Resultados de encuesta de CiberCuba Noticias en Facebook

La audiencia que participó en esta encuesta es mayoritariamente cubana, con una fuerte presencia en Florida, estado clave en las elecciones estadounidenses. Este apoyo refleja la tendencia del voto cubano y latino en dicho estado, que en los últimos años ha favorecido al Partido Republicano.

Comparación con encuestas nacionales

En contraste con los resultados de la encuesta de CiberCuba, medios generalistas como CNN y ABC muestran a la candidata demócrata Kamala Harris como la ganadora del debate.

La encuesta de CNN señaló que un 63 % de los espectadores favoreció a la actual vicepresidenta del país, mientras que el 37 % apoyó al expresidente republicano Trump.

La diferencia entre ambos sondeos refleja el impacto demográfico en las percepciones del debate. Mientras la audiencia cubana y latina en Florida ha mostrado una inclinación hacia Trump, los resultados nacionales sugieren que Harris tiene una mejor acogida en el público general.

El voto cubano y latino en Florida es históricamente clave en las elecciones estadounidenses. La comunidad cubana, especialmente en el sur de Florida, ha sido un bastión de apoyo para los candidatos republicanos, debido a su oposición a regímenes socialistas y su afinidad con políticas más conservadoras. Esto se ha reflejado en elecciones anteriores, donde Trump obtuvo un apoyo significativo entre los votantes latinos, particularmente cubanoamericanos.

Por lo tanto, los resultados de esta encuesta de CiberCuba no sorprenden dentro de este contexto. Sin embargo, contrastan fuertemente con la opinión general expresada en encuestas nacionales de EE.UU., que favorecen a Harris.

En medio de la polarización que distingue a las elecciones estadounidenses de 2024, los principales medios del país comenzaron a exponer desde temprano este miércoles los análisis de expertos, opiniones y encuestas para determinar qué candidato resultó "el ganador" del debate.

Las primeras reacciones recogidas en sus portadas online coinciden en destacar que la candidata demócrata mantuvo a Trump "a la defensiva" con su discurso "provocativo", llegando a desequilibrar y poner nervioso al candidato republicano.

"Harris mantiene a Trump a la defensiva", publicó la web de The Washington Post minutos después de acabar el debate. Por su parte, The New York Times también resaltó que la vicepresidenta puso a la defensiva al exmandatario echando mano de sus problemas con la Justicia o la gestión de la pandemia.

El Miami Herald se hizo eco igualmente del hostigamiento de Harris a Trump, al tiempo que señaló que el expresidente amplificó "información falsa", como la que dio sobre inmigrantes haitianos que presuntamente habían secuestrado y comido mascotas en Ohio, una afirmación que ha generado la aparición de innumerables memes en las redes.

Pocas horas después del debate, el expresidente Trump aseguró que ganó el encuentro cara a cara con la candidata demócrata.

En declaraciones vía telefónica al programa matutino "Fox and Friends", de Fox News, arremetió contra la cadena ABC News, que transmitió el debate, el cual, en su opinión, estuvo "totalmente amañado".