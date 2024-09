Cubano muestra casa móvil en Miami por 800 dólares al mes: "Aquí vivo yo encantado de la vida"

El creador cubano en TikTok, Jorge (@jorge_drake1992), ha generado una ola de comentarios tras compartir un video donde mostró una casa móvil que encontró en Miami, la cual asegura se alquila por 800 dólares al mes.

Jorge, que manifestó en el video su deseo de mudarse de Houston a Florida, explicó que el alto costo de las rentas en Miami lo ha llevado a buscar alternativas más económicas, como esta vivienda móvil.

"Mi gente, yo y la mujer mía queremos mudarnos para la Florida, pero bueno, la renta aquí en Miami está cara", comentó al inicio del video. Durante el recorrido, mostró con entusiasmo los espacios interiores: "Esto es una casa... aquí vivo yo encantado de la vida", así como detalles de la sala, la cocina y el dormitorio, que describe como acogedor para una pareja. "Está chiquitico, pero está acogedor", señala, mientras destaca el aire acondicionado y los muebles incluidos en la pequeña vivienda.

El alquiler de esta casa móvil ha causado revuelo en TikTok, donde ya acumula más de 17 mil likes y alrededor de 1,300 comentarios.

Muchos usuarios mostraron interés en conocer más detalles sobre la vivienda, mientras que otros cuestionaron si realmente es posible alquilar algo en Miami por ese precio. "Lo dudo, no te creo para nada, en Miami no hay nada de $800", comentó un usuario, mientras otro señaló que: "La tierra para ponerla son 800, ok", sugiriendo que habría costos adicionales por estacionar la casa móvil.

Algunos compararon los costos de vivir en otras partes del país: "Aquí en Texas pago 725 al mes un apartamento normal, pero si está muy lindo y en buen precio". A pesar de las dudas sobre el precio, otros seguidores vieron la opción con buenos ojos: "Eso está mejor que muchas casas en Miami y muchas personas vivían peor en Cuba", expresó uno de ellos.

Entre los cientos de comentarios, varias personas mencionaron ventajas y desventajas. Un usuario aseguró: "Bro, olvídate de la casa grande, al final aquí uno solo va a la casa a dormir unas horas. Miami es Miami, pero debes estar donde mejor te sientas". Otro añadió: "Para vivir así en Miami, mejor vivo en Texas en un apartamento". Por su parte, un seguidor destacó: "Si yo estuviera en EE. UU., no lo pensaría, me alquilo una de esas".

En cuanto a las dudas sobre el precio, una persona comentó: "800$ mano, no pesos". Además, un usuario aportó su propia experiencia: "Yo viví en una de esas 10 meses cuando llegué de Cuba. Se vive súper bien, son muy cómodas". Finalmente, alguien más cuestionó si el precio incluye otros gastos, preguntando: "¿Cuánto cuesta el parqueo si yo llevo mi casa rodante?".

Jorge también mencionó que la zona donde están ubicadas las casas móviles cuenta con un lago y un parque, lo que para él hace más atractiva la opción de mudarse a Florida.

El debate entre los seguidores se ha centrado en si esta opción de alquiler es viable en Miami y si realmente compensa el bajo costo mensual frente a las posibles limitaciones. Mientras algunos usuarios apoyan la idea de alquilar una casa móvil como un modo de vida más económico, otros siguen planteando dudas sobre los costos adicionales y las condiciones de vida en una vivienda de este tipo.