"Falta de respeto": Cubanos rechazan declaraciones de la ONU que elogian el sistema de salud

Miles de cubanos han rebatido las declaraciones de Susana Sottoli, representante de la ONU que afirmó que Cuba "sigue siendo líder en temas de salud".

Sottoli, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), visitó el martes La Habana, donde fue recibida por Miguel Díaz-Canel.

"A pesar de los desafíos, Cuba sigue siendo líder en los temas de salud reproductiva y población, y nos resulta de gran placer y siempre es un honor tener a Cuba acompañándonos...", expresó la directiva.

Para los cubanos, que llevan años viendo cómo el sistema sanitario se ha ido degradando paulatinamente hasta llegar a una debacle, sin medicamentos ni insumos y con los hospitales cayéndose a pedazos, las declaraciones de la funcionaria extranjera son, cuanto menos, "una falta de respeto".

"¿A qué Cuba fue esta señora? Los hospitales todos sabemos que no tienen medicamentos, llenos de chincha por la falta de insumos de limpieza, no hay para hacer tac, no hay reactivos de análisis, y no hablemos de los policlínicos. Es una falta de respeto y una burla realmente para el pueblo...", señaló una maestra.

"Eso te da la medida que la ONU y todas las organizaciones esas son una mentira", expresó una habanera.

"Esa señora lo que se está es riendo de todos los cubanos", dijo una villaclareña.

"Que vaya a Cuba, pero a visitar verdaderamente los hospitales, ¡no el Cira García! Descarada que es esta señora, hablando sin saber, si en Cuba a veces ni agua hay en los hospitales", recordó una habanera.

"¡Sin lugar a dudas líder! En desastre, abandono, churre, desidia, negligencia, falta de respeto, indolencia", detalló un joven.

"Que venga a Sagua la Grande para que vea la maravilla de hospital, pero que venga con capa de agua, la pobre, para que no se me vaya a mojar y agarre un resfriado o una bacteria", ironizó una internauta.

"No hay nada, pero si ella dice que quiere visitar alguno de esos hospitales en menos de 24 horas hay de todo, hasta lo arreglan y pintan, descarados que son todos. (...) La visita se va con la imagen de que todo esta perfecto", recordó un habanero.

"Que venga a Santa Marta y Varadero para que vea el desprestigio, los baños dan asco, atención pésima cuando la recibes porque casi nunca hay médicos, nada sirve, cuando te atiendan los médicos están pensando que van a comer y así es el día a día", dijo un matancero.