El Carli le tira a Wow Popy: "Te crees que estás pegado, pero andas en una carroza de 2017"

Un nuevo conflicto tiene pendientes a los seguidores de la farándula cubana en las redes sociales, donde ha explotado un enfrentamiento entre El Carli y Wow Popy.

El Carli acudió a sus historias de Instagram para aclarar la situación con Ja Rulay, afirmando que no tiene ningún problema con él. "No pasó nada, ni pasará nada con él. Todo está frío. Yo me puse en contacto con su equipo de trabajo y les expliqué lo que pasó. Todo está bien", dijo El Carli, dejando claro que entre ambos no hay conflictos pendientes.

Sin embargo, El Carli aprovechó la oportunidad para lanzar fuertes declaraciones hacia Wow Popy, quien, según él, se ha mostrado molesto y le ha lanzado indirectas en las redes sociales.

"Al que noté un poco picado y molesto es a Wow Popy. No entendí nada. La manera en la que se vio es raro. Ayer hicimos el intento de dar con él, pero como él es el más pegado... Si tienes algo contra mí, llámame, que nos conocemos de años".

"Tú te crees que estás pegado y estás andando en una carroza de 2017. El único que tiene un Maserati de 2017 eres tú", dijo el cantante cubano. Además, señaló que Wow Popy no estaría afrontando los problemas de manera directa y por ello utiliza las redes sociales para atacarle.

El Carli también habló de las prendas de Wow Popy. "Yo no tengo nada en contra de la gente que se viste en réplica, pero si eres artista, frontea con lo real".

Además, en otras historias también hizo referencia a al cambiar de color de ojos de Wow Popy.

Captura de Instagram / El Carli

Esta polémica ha generado mucho revuelo en las redes sociales, y los seguidores de ambos artistas están atentos a como continuará.