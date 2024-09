Alexander Abreu ofrece disculpas al público tras concierto de Havana D’ Primera en Cancún

Alexander Abreu no pudo darlo todo, como tiene acostumbrado a su público, en el más reciente concierto de Havana D’ Primera en Cancún, México, por no encontrarse bien físicamente.

El líder de la agrupación cubana ofreció disculpas a todos los presentes por lo sucedido a través de la cuenta oficial de la orquesta en Facebook.

“Buenos días. Ayer fue un día difícil para mí. Mi concierto en Cancún no pude hacer más. Imaginen cantar en una sauna yo creo que había 50 grados de temperatura. Quiero agregar que la hora en la que empezamos a trabajar fue la que designó el local que nos contrató. Havana D’ Primera está lista desde temprano”, aclaró el músico en su publicación.

Captura Facebook / Havana D' Primera

“Mi tristeza es que había un público hermoso, personas que hace mucho rato no veía gente linda que me esperó para cantar conmigo y no pude darle el 100 por ciento de mí. Casi perdí el conocimiento si llego a estar un segundo más ahí creo que hubiese… Gracias mil gracias al muchacho en el público que cantó desde abajo ‘Me dicen Cuba'. Para mí esa fue la parte más emocionante. Les debo más mi gente. Gracias”, añadió el artista.

Varios de los asistentes al concierto escribieron en los comentarios que lo más importante es su salud y le agradecieron por esperar hasta las dos de la madrugada para complacer al público y, aunque solo pudo cantar durante una hora, por ponerlos a bailar y disfrutar pese a que las condiciones del lugar y temperatura que no eran las mejores.

Por estos días Havana D’ Primera ha tenido varias presentaciones en el país azteca, en Ciudad de México pusieron a bailar a todo el público en Mamá Rumba, un centro nocturno donde se toca música cubana.