Kamala Harris sobre tiroteo en club de golf de Donald Trump en Florida: "Me alegra que esté a salvo"

La candidata demócrata Kamala Harris reaccionó este domingo en redes sociales tras conocer sobre el tiroteo ocurrido cerca de su rival republicano, Donald Trump, afirmando: “Me alegra que esté a salvo”.

“Me han informado de que se han producido disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida”, señaló la actual vicepresidenta de los Estados Unidos en la red social X.

Harris expresó su alivio por la seguridad de Trump y agregó: “La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

El expresidente estadounidense y candidato republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre Donald Trump resultó ileso de un tiroteo ocurrido en su club de golf en Florida este domingo.

"El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento", apuntó Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, en un escueto texto distribuido a la prensa.

Inmediatamente de ocurrido el incidente, el hijo del exmandatario, Donald Trump Junior, reaccionó en la red social X donde mencionó que los disparos ocurrieron en el club de golf Trump International, situado en West Palm Beach, Florida, a unas cinco millas tierra adentro de Mar-a-Lago, la residencia oficial de Trump.

En su publicación confirmó que "se ha detenido a un sospechoso" relacionado con este suceso.

El diario The New York Post, citando fuentes policiales, informó que agentes del Servicio Secreto abrieron fuego contra un hombre que aparentemente portaba un arma mientras el expresidente se encontraba en el Trump International Golf Course.

El incidente se produce dos meses después de que Trump sobreviviera a un atentado durante un evento de campaña en Pensilvania.