Cubana comparte su lucha por salir adelante en USA después de dos años: "Realmente no sé qué hacer, sin auto ni trabajo"

Una cubana en Estados Unidos compartió en TikTok su dura realidad tras dos años fuera de Cuba. En su video, Lisette González (@lisettegonzalez946) cuenta cómo su vida ha cambiado de manera drástica tras llegar a USA, expresando sentimientos de desorientación, soledad y frustración.

"Dos años hoy desde que salí de Cuba. Dos años que llegué a los Estados Unidos y cambió mi vida totalmente", comienza diciendo, visiblemente emocionada. Según narra, estos años han sido particularmente difíciles, pues siente que no ha logrado independizarse ni encontrar su camino. "No he podido ser yo, en los que no he podido independizarme, en donde cada día envejeces más, y no sabes qué hacer con tu vida", confesó.

La cubana también describe las dificultades que enfrenta como mujer mayor, sin pareja ni trabajo estable, en un país que, según ella, favorece a las personas que tienen a alguien con quien compartir sus responsabilidades. "Es difícil, porque no encuentras pareja con quien echar para alante porque este país es de pareja. Aquí el viejo solo es triste. Es triste estar vieja y sola", lamentó.

Además, mencionó los obstáculos económicos que enfrenta, especialmente al no tener un empleo que le permita pagar la renta ni la posibilidad de acceder a un auto, lo cual ha empeorado su situación. "No sabes qué determinación vas a tomar porque no encuentras trabajo y tienes que pagar una renta", explica en el video, mostrando la desesperación de no poder cubrir sus necesidades básicas.

Por otro lado, la mujer expresó su frustración con la plataforma TikTok Shop, una herramienta que ha estado utilizando para vender productos, pero que no le ha dado los resultados esperados. "TikTok Shop no da la cuenta, no se vende nada. Yo llevo tres meses y tengo el escaparate lleno y no sé qué hacer con tanta cosa", comentó.

Su testimonio ha resonado en redes sociales, donde muchos usuarios se han solidarizado con su situación, mostrando el lado menos visible de la emigración, donde no todo es el éxito y la estabilidad que muchas veces se asocia con llegar a un país desarrollado.

"No te aflijas porque en Cuba estarías mucho peor, siempre hay una luz al final del túnel y ya verás que te adaptarás y saldrás adelante", "Creí que era a la única que me pasaba así", "Cómo te entiendo todo lo que dices, es muy triste es una soledad. Uno no sabe para donde ir, no hay amigos, no hay compañeros de trabajo", "Pero no te puedes deprimir, yo tengo 59 año y pude salir adelante trabajo y manejo desde que llegué. A mis primeros trabajos iba en bicicleta", "Siga luchando, no tire la toalla. No se deprima, piense que en Cuba estaría peor, verá que encontrará un trabajo y un compañero de vida, Saludos y mucha suerte" o "Yo pensé que sólo me pasaba a mi. Es duro y es verdad que no es un país de una sola persona. Hemos llegado tarde aquí, pero Cuba, por más que duela, no es opción", son algunos de los comentarios que le dedicaron a Lisette González.