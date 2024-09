Cubana, orgullosa por la remodelación de su garaje a pesar de críticas: "No está perfecto, pero yo estoy satisfecha"

Una cubana de Houston enseñó el TikTok el proceso de remodelación del suelo de su garaje después de negarse a pagar el alto costo que cobra un contratista por el trabajo, ganándose críticas por ello en los comentarios de los videos.

La usuaria que compartió la transformación es @a.mi.3stilo, que en el primer video enseña el antes del suelo de su garaje, el cual quería remodelar. "Me niego rotundamente a pagar por un servicio tan caro, eso pensé cuando se me metió en la cabeza que quería remodelar el suelo del garaje. Me puse a ver los precios de contratistas, y luego vi en videos de YouTube que podía hacerlo yo misma, bueno, mi padre y mi marido. Así que fuimos a las tiendas a por los productos. El suelo de mi garaje tiene malas condiciones. No somos profesionales, así que confiamos en el proceso".

Ante este primer video, la cubana recibió algunas críticas y muchos cuestionaron como quedaría el resultado, asegurando incluso que al cabo de un tiempo se desgastaría.

"En 3 semanas comenzará a desconcharse en ciertas áreas" o "Lo barato sale caro", le dijeron algunos, mientras que otros apoyaron su decisión de hacerlo por su cuenta. "Señores al que le sobre el dinero y pueda pagar los 2 o 3 mil dólares que cobran por hacer esto, pues bien. Si quieres ahorrar y que te salga por 200 o 300 aunque no sea perfecto es válido también", comentó otro, defendiendo a esta cubana.

Ante las críticas por no acudir a un profesional, la cubana enseñó la segunda parte orgullosa de cómo quedó su garaje y reaccionó a los comentarios negativos diciendo: "Me encantó el resultado y para aquellos contratistas, machos alfas, padres de familia y constructores que están criticando la parte uno de mi video les invito a echar cuentas de cuánto me gasté y cuanto cobran ustedes por este mismo trabajo. Si tuviera que repetir el proceso dentro de un año me seguiría sobrando el dinero".

Según respondió a algunos comentarios, la remodelación le costó menos de 300 dólares. "No está perfecto, pero yo estoy satisfecha", dijo.

"Claro que no me importan los comentarios, los únicos que critican son los contratistas que les duele que la gente pueda hacer este tipo de trabajos sin contratarlos", comentó en otro. A pesar de los comentarios negativos, la cubana recibió muchos aplaudiendo su determinación de hacerlo por sí misma sin ayuda de profesionales.