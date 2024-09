Cubana en USA se desahoga por las demandas de familiares en la isla: "Nunca nada les parece suficiente"

Una cubana en Estados Unidos ha querido dar su opinión sobre lo que piensa de las demandas que hacen constantes los familiares desde Cuba. Un clip que se ha vuelto viral y que está dando qué hablar en TikTok, donde muchos cubanos han abordado este tema en sus videos.

En su video, la cubana @rieteconary critica la actitud de aquellos que nunca están conformes con lo que se les envía desde el extranjero. "Combos, recargas, paquetes, dinero para Cuba. Que si necesito esto y aquello y nunca nada es suficiente. Cien veces sí, y basta una vez que digas que no para que se molesten y se pongan bravos. Se les olvidó las cien veces que le dijiste que sí", comenta, visiblemente molesta con las exigencias.

"Nunca nada les parece suficiente, todo lo que uno haga es poco. No se dan cuenta que aquí uno se levanta temprano para trabajar y tenemos cosas que pagar. Aquí es dinero para renta, para el carro, seguro, comida, gastos que uno tiene", agrega.

Además, critica que muchas veces se la juzga por disfrutar de algún momento de ocio. "Si la ven tomándose un trago, ya comentan ‘mira viste, no me mandó el dinero y ahí está vacilando’. Con mi dinero, la que se levanta a trabajar soy yo, la que madruga soy yo y lo busca soy yo", señala, evidenciando el malestar de muchos cubanos que, como ella, sienten la presión de cumplir con las expectativas de quienes están en Cuba.

Este tipo de videos en redes refleja el malestar de muchos cubanos que, además de enfrentar las dificultades de ser inmigrante, deben estar pendientes de las necesidades de sus familiares en Cuba.

Muchos coinciden con la opinión de @rieteconary y en los comentarios de la publicación encontramos mensajes como: "Y los llamas y solo hablan de problemas y cuando les cuentas los tuyos ni te oyen", "Todo para Cuba, ellos bebiendo cerveza y uno levantado desde las 4 y lleno de dolores de trabajar", "Es verdad corazón, lo viví con la familia de mi esposo. Vivía mandando para Cuba y hasta casas le hizo", "Literal mi esposo le mandaba dinero a sus hermanos. Un día una de ellas le pidió 100 y él no podía y le dio un 'no puedo' y hasta el sol de hoy no le hablan por lo $100 y se paso años mandando", "Así mismo y nunca entienden nada, siempre te dicen la típica frase, eso para ti no es nada, que son 100 pesos para ti. Que mal estamos" o "La realidad de todos, amiga. Lo peor es que tu vida no les importa porque ni te preguntan cómo estás".