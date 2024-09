Cubana revela las cosas que le impactaron al llegar a USA: "Ves cosas que ni te imaginabas que existían"

Una cubana compartió en TikTok lo que más le impactó al llegar a Estados Unidos. La protagonista de este video es Zuly Rosales (la usuaria @zulanymil) que cuenta los cuatro aspectos que la dejaron perpleja de su vida en su nuevo país de residencia.

El primero de ellos fue el uso de las secadoras de ropa. "Lo primero fue el laundry. ¿Cómo me explicas que la gente no tiende su ropa bajo el sol? No, la gente lava la ropa, la pone luego en la secadora de ahí la ropa está seca y la guardas. Eso es todo", comentó sorprendida sobre la práctica común de no tender la ropa al aire libre, algo que contrasta con la cotidianidad en la isla.

La digitalización de la vida diaria fue otro de los elementos que la asombró: "Puedes comprar un mueble, pedir comida, comprar ropa, todo lo puedes hacer con tu teléfono".

Otro punto que le causó impacto fue que la gente utiliza toda clase de transportes antes que caminar. "Con eso me siento un poco acomplejada porque cada vez que salgo a la calle, la única que está caminando soy yo. La gente no camina". Acostumbrada a moverse a pie en Cuba, le sorprendió cómo la mayoría de las personas en Estados Unidos utiliza algún medio de transporte.

Finalmente, la cubana señaló que los supermercados en Estados Unidos la dejaron sorprendida. "Entras y ves cosas que ni te imaginabas que existían", dijo, asombrada. "Todavía me estoy adaptando, me está costando, pero me estoy adaptando", concluyó esta joven cubana sobre su nueva vida.