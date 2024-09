Millonario en un instante: Aficionado atrapa el jonrón 50 de Ohtani en Miami

Un aficionado al béisbol se convirtió en millonario solo con atrapar el jonrón 50 de Shohei Ohtani el jueves pasado en Miami, en un juego de los Dodgers de Los Ángeles contra los Marlins.

Un video compartido en la cuenta de Instagram del usuario Only in Dade muestra cómo el hombre alza victorioso la mano con la pelota, tras haberse lanzado en las gradas de LoanDepot Park junto a otros más a tratar de capturarla.

Según informa el portal TMZ, después de unas negociaciones los Dodgers no recuperaron la bola y finalmente el afortunado se quedó con ella.

Hay diferencias en cuanto a su posible valor.

David Kohler, presidente de la tienda de artículos deportivos coleccionables SCP Auctions, le dijo a TMZ Sports que la pelota de Ohtani probablemente se vendería por más de 300,000 dólares en una subasta.

Sin embargo, podría valer mucho más.

CBS Sports recordó que la pelota del 62º jonrón de Aaron Judge se vendió por 1,5 millones de dólares en 2022 y la del jonrón 70ª de Mark McGwire, por tres millones.

"Del mismo modo, la pelota 50-50 es una pieza importante de la historia. Ohtani es un icono mundial, y aunque la pelota 50-50 no alcance el precio de McGwire, ni siquiera el de Judge, vale un dineral", apunta el artículo.

Only in Dade no habla de un hombre, sino de dos amigos que atraparon la pelota que golpeó sobre la pared del jardín izquierdo.

"Fueron escoltados inmediatamente por los Marlins y el personal de la MLB, donde el balón fue autenticado por las Grandes Ligas de Béisbol, y valorado al menos en 2 millones de dólares. Recibieron ofertas de los Dodgers, Ohtani y varios otros en cuestión de minutos, pero amablemente se negaron a asegurarse de que conseguirían el mejor trato", relata la información.

El encuentro del jueves fue histórico para Shohei Ohtani, quien inauguró el club 50-50 (50 jonrones y 50 bases robadas en una misma temporada) en las MLB.

El japonés bateó sus cuadrangulares 49, 50 y 51 de la temporada, y robó sus bases 50 y 51. En total, bateó seis hits, dos dobles, cuatro carreras anotadas, otra 10 impulsadas y dos bases robadas.