Un hombre hiere de gravedad a una mujer en La Habana

Una cubana residente en el poblado de Campo Florido, en el municipio Habana del Este, en la capital, fue agredida en días recientes a machetazos por un hombre, según denunciaron en redes sociales la madre y otros familiares de la víctima.

"Esta es mi bella hija. Le pido a Dios que me la salve y me la devuelva con vida. Le pido a todos mis amigos y familia que oren por ella, ya que los pronósticos a pesar de su gravedad son bastante favorables. Está consciente y mejorando. Gracias, Señor, gracias por darme la oportunidad de devolverme a mi querida hija", escribió en Facebook Idelisa Peña, quien se identificó como madre de Yidania Santos Peña, la mujer que fue objeto de un intento de feminicidio.

Captura de Facebook/Idelisa Peña

La madre de la víctima compartió en redes una foto del presunto agresor y mostró su preocupación porque no ha sido apresado por la policía, a la que reprochó su inacción.

"Este es el hp que macheteó a mi hija, pero la policía de Habana del Este no ha hecho nada. Fueron anoche, no llegó una hora y se fueron, y hasta la fecha no han vuelto a darle protección a la familia. Este hombre anda armado. Si fuera una vaca la que hubiera matado, estuvieran como Tras la huella", reclamó la madre de la víctima.

Captura de Facebook/Idelisa Peña

"Si la familia lo coge primero es una desgracia porque lo van a matar", advirtió en otra publicación.

Captura de Facebook/Idelisa Peña

Diani Karla Peña, quien se identificó como prima de la mujer herida, pidió ayuda en redes sociales, pues viven en una finca 11 personas, incluidos cuatro menores, y temen que el agresor pueda hacerle daño a otros miembros de la familia.

"Por favor, estamos pasando por una situación muy grave. El que le hizo eso a mi prima aún no se entrega, y tampoco las autoridades hacen mucho por buscarlo. Les cuento, como ya saben, vivimos en la carretera de Santa Bárbara, finca El Vaquerito. Aquí ha venido la policía, sí, es verdad, pero no hacen bien su trabajo", escribió Peña.

La mujer añadió que llamó a la policía muy asustada porque "el desgraciado" estuvo en el patio de la casa.

"Vino la policía, estuvieron aquí un momento y se fueron. No tenemos protección de nada. Ahora mismo en mi casa hay cuatro menores y siete mayores. Por favor, sentimos miedo por los niños y a la policía no les importa. ¿O qué esperan, que suceda otra desgracia? Si ponen un cartel, se llena de policías. Si hablas mal, se llena de policías. Y no hay policía que coja a ese desgraciado", concluyó.

Captura de Facebook/Diani Karla Peña

El reportero de sucesos, Niover Licea, identificó al agresor como Juan Enrique Jiménez Pacheco y precisó que Yidania Santos Peña tiene 43 años y es madre de cuatro hijos.

Hasta el pasado 19 de septiembre la cifra de feminicidios en lo que va de año en Cuba era de 37 crímenes machistas verificados, tres intentos de feminicidio, seis casos que necesitan acceso a la investigación y dos asesinatos de hombres por motivos de género.

La oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha admitido que más de 16,000 mujeres y niñas, de 9,579 familias, viven en situación de violencia en el país.

La organización también ha reconocido un aumento de los feminicidios a partir de la pandemia, aunque se niega a usar ese término y emplea el de femicidio.

A principios de agosto pasado, el régimen informó que en 2023 fueron juzgados en tribunales 60 casos de asesinatos de mujeres de 15 años o más por razones de género, de las cuales 50 (83.3 %) fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y el resto por otros agresores, según datos del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género.

Además el año anterior también se juzgaron en procesos judiciales 378 casos de violencia sexual y varias mujeres quedaron con lesiones tras ataques de sus exparejas.

El gobierno cubano creó en julio un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo a los hechos de violencia de género en el escenario familiar, según anunciaron en una reunión del Consejo de Ministros.