"Somos unas luchadoras y podemos con todo": Tiktoker cubana sale al paso a crítica y defiende a las mujeres de la isla

La tiktoker cubana @elixir_karen, que vive en Madrid, está causando sensación en la red tras responder a un comentario que calificaba a las mujeres cubanas de "hambrientas por el dinero".

En el video, la joven rechaza esta acusación con un mensaje que está encantando a los usuarios: "Son hambrientas por el dinero, o sea, nosotras las cubanas... ¿de qué vamos a tener hambre? ¿de pica pollo? ¿vamos a tener hambre de miseria? Bastante miseria tiene el país donde nosotros nacimos para conformarme con mierda".

Karen no se detiene ahí y continúa defendiendo a las mujeres cubanas, calificándolas de luchadoras que trabajan y se esfuerzan por tener una vida mejor. "Nosotras las cubanas somos unas luchadoras y podemos con todo. ¿Para qué yo me voy a juntar a un tipo que sea una carga que no dé nada? No hombre no, si yo estoy divina yo me lo puedo dar todo", afirmó, rechazando la idea de depender de alguien que no aporte a su vida. Además, concluyó su mensaje diciendo: "Sí, somos hambrientas por el dinero porque para eso luchamos, trabajamos, estudiamos, nos esforzamos y no esperamos nada menos que eso".

Para cerrar su discurso, Karen agregó un toque de humor, burlándose del comentario inicial antes de comenzar a bailar al ritmo de "La Batidora", tema de Oniel Bebeshito que trae locas las redes y, en especial, a las usuarias nacidas en la isla.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, y muchos elogiaron la respuesta de la tiktoker: "Lindo, me encantó la respuesta"; "Orgullosa de ser cubana, las cosas como son. Saludos de una cubana desde España, podemos con todo"; "Todas las cubanas somos unas guerreras, muy luchadoras, sobre todo muy independientes"; "Excelente respuesta"; "Se tenía que decir y se dijo"; "Así mismo es, nosotras las cubanas somos unas luchadoras, no necesitamos de hombres para salir adelante, bendiciones paisana", le dijeron.

Algunos comentarios incluso mostraron indignación por la percepción de las cubanas: "Yo en verdad quisiera entender cuál es el dolor con nosotras las cubanas, Dios las bendiga", mientras otro usuario ironizó: "A mucha honra". Karen, por su parte, agradeció a muchos de los usuarios con comentarios como "Gracias, así es, bendiciones" y "A veces hay que dejar claro el nivel de las cubanas".