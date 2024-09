El Lada de Alfonso Urquiola no da más

El carro particular de Alfonso Urquiola, enfrenta dificultades técnicas y algunas personas aseguran que el "lada no da más" después de 25 años de uso, pero no llega apoyo del INDER para esta gran figura del béisbol cubano.

El legendario exdirector y exjugador de béisbol atraviesa una situación complicada debido al deterioro de su vehículo, que actualmente se encuentra en reparaciones, según indicó el periodista deportivo Ernesto Amaya Esquivel en Facebook.

Facebook Ernesto Amaya Esquivel

Amaya subrayó que, en los últimos tiempos, el INDER ha otorgado vehículos nuevos a múltiples glorias del deporte cubano, así como a atletas activos y otros relacionados con el ámbito deportivo. Sin embargo, Urquiola, a pesar de sus amplios méritos en el deporte nacional, ha sido olvidado en estas listas.

Urquiola fue una pieza clave de los históricos equipos Vegueros de Pinar del Río durante las décadas de los 70, 80 y 90. Como jugador, representó a Cuba en competencias como Mundiales, Copas Intercontinentales, Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Posteriormente, como director, lideró al equipo Pinar del Río a la victoria en tres series nacionales (97-98, 2010-11 y 2013-14). También estuvo al frente del Equipo Cuba de Béisbol, consiguiendo notables logros, entre ellos:

Oro en el Campeonato del Mundo en Italia (1998).

Oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg (1999).

Victoria en la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico (2015).

Dirigió al equipo Cuba en su histórico enfrentamiento contra los Orioles de Baltimore.

Facebook Ernesto Amaya Esquivel

La situación de Urquiola, según el post de Amaya, no es única. Otras glorias del deporte cubano, como Félix Pino, Juan Carlos Oliva, Daniel Lazo y la familia del difunto Reinaldo Costa, también enfrentan dificultades similares. Costa, lamentablemente, falleció sin haber recibido el auto que esperaba.

El post recibió mensajes de apoyo y otros de crítica, donde señalan que Urquiola al menos tiene ese lada viejo para salir adelante "cuando otras grandes figuras del deporte cubano han muerto en la absoluta miseria".

La denuncia pública hecha por Amaya busca movilizar a las autoridades y a la sociedad en general para que no se sigan "olvidando" figuras tan importantes para el deporte en Cuba como Alfonso Urquiola, quienes han dado grandes glorias al país, pero que hoy necesitan apoyo.