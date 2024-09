Cubana en USA cuenta experiencia en DMV: "No me quisieron atender por no hablar inglés"

Una cubana que reside en Indianapolis compartió en TikTok su experiencia en el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados), donde, según relata, no la quisieron atender por no hablar inglés y utilizar un traductor de Google para realizar sus trámites.

En el video, la joven llamad Susana Pérez (@susana_perez97 en TikTok) explica que cuando llegó su turno, la señora le preguntó en qué le podía ayudar. "Yo, con el traductor de Google, le digo el trámite que quiero hacer. Automáticamente, ella abre una gaveta, saca una hoja y me muestra un aviso que decía que no podían atender a personas que usaran traductor de Google ni con la ayuda de terceras personas. Necesitaba traer a alguien que hablara inglés", cuenta.

Ante esta situación, decidió ir a otra oficina del DMV, ya que no le permitieron hacer el trámite en el primer lugar. Al llegar al segundo DMV, observó una escena que la sorprendió: "Un señor se acercó y me dijo que era sordo, que no iba a saber cuándo lo llamarían. Pensé que si no lo atendían, iba a armar un tetate. Sin embargo, el personal del DMV se comunicó con él mediante señas y una hoja de papel, ayudándolo con su trámite".

Cuando llegó su turno, temió que nuevamente no la atendieran por hablar español, pero la respuesta fue diferente. "El señor que me atendió intentó hablar español y, aunque no lo hablaba muy bien, con la ayuda del traductor de Google pude hacer mi trámite sin problema", contó.

La cubana finalizó el video con una reflexión sobre la disparidad de trato: "¿Van a dejar de atender a todas las personas que hablan español en el DMV donde no me quisieron atender? Me quedé perdida, pero gracias al segundo DMV pude resolver mi problema, y el señor sordo también. No entiendo si por no hablar inglés no puedes hacer un trámite como sacar una placa de un carro."

La experiencia de esta cubana ha generado múltiples comentarios en TikTok, donde algunos usuarios han compartido casos similares y han reaccionado al incidente que vivió.

"Simplemente hay personas que no les gusta hacer su trabajo, pero hay otras que son muy amables", "Yo hice hasta mi examen práctico de la licencia y no sabia inglés, la persona que me evaluó me decía lo que debía hacer por un traductor y pasé. Fue muy amable conmigo", "Tranquila me paso lo mismo. Fui a otro y me fue de maravilla", "Estamos en USA", "La cita la tienes que hacer en inglés, ellos no están en la obligación adaptarse a ti más bien hacen mucho con tener otra oficina que hablen en español", "Cuando tienen ganas de trabajar buscan la manera de ayudar el simple ejemplo es que el otro DMV te atendió sin problema", "Me paso en Charlotte, me trataron muy mal por no entender el inglés", "Eso es una locura hasta en el tribunal me han dejado sacar mi teléfono para el traductor" o "En Virginia es así mismo, donde más mal me han tratado en este país fue en ese lugar, la mujer hasta me preguntó porque había venido a los EEUU como si eso fuera emigración".