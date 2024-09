Identifican a hombre que murió ahogado en playa de Santiago de Cuba

El hombre que murió ahogado en la mañana de este jueves en la playa Siboney de Santiago de Cuba fue identificado por sus allegados como Enrique Tillán, de unos 53 años.

El periodista local Yosmany Mayeta informó en su canal de Facebook que pasadas las cuatro de la tarde llegaron los peritos a la Playa Siboney de Santiago de Cuba, donde desde las 10:00 am, cuando ocurrió el incidente, el hombre fallecido permanecía sobre la arena con la cara cubierta.

"El señor se llamaba Enrique Tillan, y era trabajador de (la termoeléctrica) Renté" de la provincia, confirmaron vecinos de la zona al reportero.

Un compañero de trabajo lo describió como un buen amigo y compañero.

Según el reporte, la víctima era padre de unas jóvenes de la barriada de Altamira, que residen en el exterior.

Publicación en Facebook

Una de sus hijas, Yaimara Tillan, quien reside en Estados Unidos, escribió un sentido post en su red social Facebook, donde lamentó la muerte de su padre.

"Papi mi vida, por qué la vida es tan injusta, te me fuiste y no me esperaste. Hoy me dejas el corazón partido, no pude abrazarte ni besarte, tenía tantas cosas por contarte pero Dios te mandó a llamar, no tengo palabras para expresar todo lo que siento, DEP, se que vas a estar en mejor lugar descansando como querías, algún día podré estar junto a ti, nunca te voy a olvidar. Te amo PAPÁ", escribió.

Publicación en Facebook

Las causas de la muerte del hombre aún se investigan.

Mayeta había informado que el Tillán nadaba junto a otros dos hombres y dos mujeres en la playa, a pesar de que el mar estaba picado.

Tras el incidente fue colocado sobre la arena, donde el cadáver pasó horas esperando por las autoridades pertinentes.

En la tarde en el lugar había un grupo reducido de policías, pero ningún médico ni personal de criminalística se había presentado, pese a que el hecho ocurrió a las 10:00 am, dijo Mayeta en su página de Facebook.

Este nuevo caso de ahogamiento se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en Santiago de Cuba en los últimos meses.

En agosto, un niño de nueve años identificado como Danger Curo Padilla, falleció tras ahogarse en el embalse Chalons, la presa más antigua del país.

El menor fue encontrado sin vida tras una búsqueda desesperada por parte de su familia.

En esa provincia se ha registrado un incremento en los casos de ahogamiento en sus playas y embalses, algunos de ellos en áreas no habilitadas para el baño recreativo.

También una mujer identificada como Amarilis Asin Sosa murió en la playa Buey Cabón, y en mayo, dos jóvenes fallecieron en la playa Sardinero.