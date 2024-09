Emotivo mensaje de Aly Sánchez tras elección de Marianela Ancheta como Miss Universe Cuba 2024

Aly Sánchez manifestó este viernes en redes sociales su alegría y orgullo por la elección de Marianela Ancheta como Miss Universe Cuba 2024.

A través de su cuenta de Instagram, la querida actriz, comediante y presentadora cubana compartió un emotivo mensaje acompañado de un vídeo con momentos destacados de la gala, donde expresó su orgullo no solo por Marianela, sino también por haberla motivado a inscribirse en el certamen.

"Estoy muy feliz por ti y por mí, que te empujé a inscribirte. ¡Qué orgullo me da que el trabajo duro ligado con talento dé frutos, qué orgullo me da que una niña de un pueblo perdido de Cuba pueda ser la protagonista de un sueño! ¡Qué orgullo me da que después de tantos años Cuba esté tan bien representada en un concurso tan importante!", escribió Aly, subrayando la importancia de este logro para todos los cubanos.

Además, alentó a la modelo en su próximo reto en Miss Universo, que se celebrará en México en noviembre, diciendo: "Hoy todos los cubanos dignos estamos contigo porque tú nos representas a todos. ¡Nos vemos en México el mes que viene! Te amo".

La publicación de Aly generó una avalancha de reacciones. "Dios mío, qué emoción ayer", comentó un seguidor, mientras otros destacaron el orgullo que sienten al tener a Marianela como representante. "Si lo puedes soñar… lo puedes hacer", escribió otro usuario.

Marianela Ancheta, modelo y empresaria originaria de Villa Clara, fue coronada Miss Universe Cuba 2024 este pasado jueves, tras competir entre 24 candidatas.

Su victoria, celebrada tanto por Aly Sánchez como por muchos cubanos, es vista como un momento histórico para el país, que no ha tenido una representante en Miss Universo desde hace 57 años.

Alina Robert, que quedó como primera finalista del certamen también compartió un emotivo mensaje en redes tras la gala. "Aquí orgullosa de la mujer cubana, me queda la gloria de haber representado la libertad para Cuba", dijo.