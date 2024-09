Cubanos critican la gala de Miss Universe Cuba: "Desastre total"

Después de 57 años de ausencia del concurso de belleza más importante a nivel mundial, finalmente Cuba tendrá a la joven Marianela Ancheta para representarlos, sin embargo, a juicio de muchos la gala de Miss Universe Cuba dejó mucho que desear.

Más allá de las 24 candidatas, sus pasarelas y momentos sobre el escenario, las mayores críticas han sido para la producción del evento.

“Miss Universo Cuba no cumplió con las expectativas este año. Aunque el escenario estuvo a la altura, la falta de preparación en las chicas y los errores del presentador afectaron mucho la gala. La música de salsa durante el desfile de traje de gala no ayudó, ya que ese momento requiere algo más elegante y pausado. Además, los cantantes que doblaron sus canciones no hicieron justicia al evento. En cuanto a la ganadora, aunque su respuesta no fue la mejor, es innegable que tiene una gran belleza. Ojalá mejoren para próximas ediciones y brinden una experiencia más completa y bien ejecutada”, escribió en su cuenta en TikTok el internauta @ jose_angel_98.

En el canal de YouTube de Miss Universe que transmitió en vivo la gala, varios internautas repararon en los momentos más desacertados del programa, la elección de la música en las pasarelas pudo ser mejor, sobre todo porque no pasó desapercibido que Lenier Mesa estuvo doblando en todo momento, la música iba por un lado y él por otro.

“El desfile de traje de noche perdió su magia con la música de Lenier. No tenía nada que ver. Hay muchos cantantes cubanos para ponerlo a él en ese momento. No tenía sentido. Hubieran puesto a Leoni”; “¿Lenier no pudo cantar en vivo? ¿A estos son los ‘artistas’ que se apoyan? Después no quieren que los critiquen”; “¡Ni para hacer playback sirve el 'cantante' en pasarela de gala!”; “Después de 57 años esto es lo mejor que podíamos darle al mundo. Si iban a poner el audio del cantante internacional”, opinaron algunos.

Las comparaciones no se hicieron esperar y muchos se preguntaron si el evento fue organizado por la televisión cubana por su mala calidad: “¡Qué pésima organización del evento! Me parecía estar viendo la televisión cubana. No me gustó”; “Qué concurso más mediocre”; “No entendí la salida del Sr. Director del evento y el encuadre de las cámaras... no entiendo.... que mal opening”; “No hay ni música de fondo para el momento final, ni en Palmas y Cañas se atreven a tanto, no hay dudas de que el evento fue organizado por Cubavisión”; “Qué clase de basura eso. Mal hecho el certamen. No sabía distinguir si era Cubavisión o no. Muy mal hecho la verdad. Todo muy primitivo”; “Qué concurso más cheo”; “Horrible todo desde los presentadores, los jurados, todo quedó horrible parecía que estaba en Cuba mirando TV”; “Mucho que desear de la producción y el casting del programa. Parece un programa hecho por estudiantes de High School, que pena en verdad”; “El telecentro de Camagüey lo hubiera organizado mejor. Me sentí mal por Aylin y William. Los pobres dieron lo mejor pero no podían”; “Todo muy nada que ver y eso que fue en Miami. Los micrófonos todos pedorros sin volumen, los camarógrafos inútiles que no saben enfocar ni hacer tomas, los presentadores parecen novatos”.

Críticas y cuestionamientos a un lado y con la esperanza de que el próximo año sea un mejor evento, hay algo por lo que celebrar a lo grande: ¡Cuba está de regreso en Miss Universo!