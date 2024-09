Marianela Ancheta tras ser coronada Miss Universe Cuba: "Esta es la nueva historia de las mujeres cubanas"

Marianela Ancheta se convirtió esta semana en Miss Universe Cuba, la candidata que pondrá en alto el nombre de la isla a escala internacional en el concurso Miss Universo 2024 a celebrarse el próximo noviembre en Ciudad de México.

Tras ser coronada reina de belleza, la joven que llegó representando a la Región Central, confesó a Telemundo las emociones que la invadían en ese momento.

“Dios mío para mí esto es un honor, yo todavía no me lo creo. Cuba va a hacer historia después de 57 años. Esta es la nueva historia de las mujeres cubanas, todas esas niñas que a mí me ven, que crecieron como yo crecí, esta es su hora”, dijo Marianela.

“Cuba va a tener una voz en una plataforma tan grande como lo es Miss Universo. Gracias de verdad a todas las personas que me han apoyado. Esto es un sueño hecho realidad”, aseguró la joven.

Marianela Ancheta se alzó con el título de Miss Universe Cuba luego de competir junto a otras 23 candidatas.

La joven de 31 años nació en Villa Clara y además de tener una carrera como modelo y ser imagen de varias marcas, es emprendedora y empresaria, y tiene su propia línea de productos para el cuidado de la piel.