Cinco consejos de un cubano para vivir mejor en Estados Unidos

Un cubano en Estados Unidos compartió cinco consejos para vivir en el país en su perfil de TikTok, donde se identifica como @elchiki67. Recomendaciones con las que muchos usuarios coincidieron, según comentaron en el tablón de la publicación.

El primer consejo que ofrece es aceptar que, desde que se llega a Estados Unidos, se está solo, incluso si se tiene familia y amigos cercanos. Según él, aceptar esta realidad ayuda a que "el mundo empiece a girar a favor" de quien lo entiende.

El segundo punto que menciona es la necesidad de no involucrarse en los problemas de los demás. Explica que en Estados Unidos, cada persona "corre por su carril" y que enfocarse en resolver los problemas ajenos puede tener consecuencias graves. "No puedes salirte de tu carril para resolverme mis problemas, porque te vas a desenfocar, te vas a quedar sin renta ni carro por resolverme mi problema. Y ahí empieza tu problema", asegura.

El tercer consejo es más personal: no contarle los sueños ni planes a nadie. El cubano recalca que en este país "es sálvese quien pueda", por lo que es mejor mantener los proyectos y aspiraciones en privado.

En el cuarto punto, habla sobre la desconfianza. Aunque tener amigos puede parecer positivo, advierte que a menudo esas amistades pueden no ser reales y que el único "amigo verdadero" es Dios. "Lo demás todo es mentira. No confíes en nadie. Y si tienes pareja, no lleves a nadie a tu casa. Si quieres compartir, vete a algún lugar", recomienda.

Finalmente, el quinto consejo se centra en el proceso personal: "tu proceso, pásalo tú". El cubano explica que es crucial enfrentar las dificultades propias sin pedir ayuda, para que, cuando se supere la etapa de carencias, nadie tenga derecho a pedir nada a cambio.

"En todas tienes razón", "Seguro, sabias palabras", "Tienes mucha razón en todo, así es este país", "Las palabras mas ciertas y más correctas que he podido escuchar. Bendiciones" o "Así mismo, son las 5 cosas más verdadera que he escuchado aquí en TikTok", dijeron algunos usuarios, reaccionando a los consejos.