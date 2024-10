Cubano en Estados Unidos explica la única razón por la que volvería a Cuba

El tiktoker cubano Marcos Barrera Martorell, más conocido como Marky_barrera (@marky_barrera) compartió con sus seguidores la única razón por la que volvería a Cuba.

Marky comienza su video conmocionado. "La razón por la que me cansé y voy a virar para Cuba... ¡No existe!. No existe una razón por la que este ser vaya a volver a Cuba. Lo pienso y no la hay", dijo en un sorprendente giro que arrancó la carcajada a sus seguidores.

El video acumula más de 17 mil reacciones de sus fanáticos y cientos de comentarios cargados de risas, anécdotas y experiencias sobre la idea de volver a Cuba.

"Llevo tres años en Estados Unidos y todavía tengo la pesadilla de que estoy en Cuba y no puedo salir del país", dijo una de las seguidoras del tiktoker.

Marky sabe que su nueva vida en Estados Unidos no estará exenta de retos pero no piensa volver a su tierra natal, por ninguna razón. "¡Seremos pobres, pero yumas!", aseguró.