Ana de Armas deslumbra con un look de transparencias y encaje en el desfile de Louis Vuitton en París

Ana de Armas volvió a robarse todas las miradas en el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París, luciendo un look impecable lleno de tendencias. La actriz cubana, que es embajadora de la exclusiva firma, reapareció en la capital francesa para deslumbrar en el front row de la marca con un conjunto elegante a la par que atrevido de transparencias y encaje.

La protagonista de "Blonde" llevaba un body negro cubierto por un vestido corto de encaje negro con cuello redondo y mangas a la altura del codo, acompañado de una falda de vuelo. Un look sobrio pero lleno de personalidad donde las transparencias fueron las grandes protagonistas, recordando que, una vez más, son una tendencia en alza y que son una elección segura para este tipo de eventos.

Además, Ana de Armas complementó su look con unas botas de media caña de tacón alto, que apuntan ser un imprescindible de esta temporada para looks casuales y formales. Una apuesta segura que no dudó en lucir la cubana, dándole un toque moderno a su estilismo.

El remate del look fue el abrigo de lana negro que llevaba abierto añadía un toque de sofisticación, sin restar protagonismo a su conjunto de transparencias y a las botas.

La presencia de Ana de Armas en el desfile no pasó desapercibida, y su aplaudido look reafirmó su estatus como un ícono de la moda.