Cubano rebaja precio de una casa de dos plantas en reparto Sevillano: "Es ideal para montar un negocio en La Habana"

Un cubano busca comprador para su casa en el reparto El Sevillano, en La Habana. A pesar de ser una vivienda de dos plantas, con excelente ubicación, se ha visto obligado a bajar el precio.

El usuario Ernesto Carrillo Corona, publicó un post en el grupo de Facebook Venta de Casa en 10 de Octubre, anunciando que ha decidido bajar el precio de su casa y está convencido de que es la oportunidad perfecta para quienes sueñan con montar un negocio en la capital.

La casa de dos plantas es completamente independiente y tiene placa libre. Está ubicada en una esquina estratégica, en la calle Cervantes entre D'Strampes e Inglés, justo en el corazón de El Sevillano.

Tiene un total de 200 metros cuadrados. Cuenta con un portal acogedor, una sala-comedor espaciosa, una cocina cómoda y hasta un baño de servicio en la planta baja. Arriba hay tres habitaciones con su propio baño. Es ideal para una familia grande o para darle uso comercial.

Facebook Ernesto Carrillo Corona

Pero eso no es todo. La casa tiene un patio con terraza que incluye un garaje, perfecto para ese carro que siempre has querido pero no puedes comprar en Cuba.

Además, tiene árboles frutales que le darán un toque fresco y natural a tu hogar.

La vivienda fue construida en 1952. Se ha mantenido en excelente estado, con un diseño de la época que aún conserva su encanto, aunque requiere una pequeña inversión para restaurarla y que reluzca.

Facebook Ernesto Carrillo Corona

Y para los que siempre se preocupan por el agua, ¡no hay problema! La casa tiene dos cisternas y un tanque elevado, así que el agua no suele faltar. Tiene electricidad en 110 y 220 voltios, gas de balita con contrato actualizado y, por supuesto, teléfono fijo.

Ernesto asegura ser el propietario del inmueble y ofreció como número de contacto el teléfono 53456622 o escribirle por WhatsApp. El precio inicial por el que está en venta la casa es de 45 mil dólares.